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ठिठुरन:1 डिग्री बढ़त के साथ रात का पारा 3.50

सीहोर2 घंटे पहले
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पिछले एक सप्ताह से तेज ठंड का असर बना हुआ है। उत्तर में हुई बर्फबारी का असर यह है कि रात की ठंड लोगों को ठिठुरा रही है। रविवार को न्यूनतम तापमान में 1 डिग्री की बढ़ोत्तरी दर्ज हुई है। इसके बाद भी न्यूनतम तापमान 3.5 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। हालांकि दिन का तापमान में 1 डिग्री बढ़कर 26.5 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड हुआ है। एक दिन पहले शनिवार को सीजन का सबसे कम तापमान 2.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ था। हालांकि इसके बाद हवा का रुख उत्तर-पूर्व होने से रविवार को तापमान में 1 डिग्री की बढ़ोत्तरी हुई और न्यूनतम तापमान 3.5 डिग्री रहा। आरएके कॉलेज स्थित ग्रामीण कृषि मौसम सेवा केंद्र के तकनीकी अधिकारी डॉ. सत्येंद्र सिंह तोमर के अनुसार अभी कुछ दिन और रात के समय ठंड का असर बना रहेगा।

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