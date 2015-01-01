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मौसम विभाग:पूर्वी हवा से रात का पारा स्थिर पर दिन का .50 बढ़ा

सीहोर3 घंटे पहले
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  • 5 दिन बाद उत्तर से हवा चलेगी, तब बढ़ेगी ठंड

लगातार दूसरे दिन भी तेज ठंड से राहत मिली। क्योंकि पूर्व से चल रही हवाओं के कारण रात के तापमान में गिरावट नहीं हो सकी। हालांकि दिन के तापमान में मामूली बढ़ोत्तरी दर्ज हुई है। ऐसे में शनिवार को अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
इस बार नवंबर महीने की शुरुआत से ही जिले में तापमान तेजी से लुढ़का था।अब पिछले तीन दिनों से हवा की दिशा उत्तर से बदलकर पूर्व हो गई है। इसका असर मौसम पर भी पड़ा है। पूर्वी हवा होने के कारण तेजी से लुढ़क रहे पारे पर अंकुश लग गया। यही वजह है कि पिछले दो दिन से न्यूनतम तापमान स्थिर बना हुआ है। शनिवार को भी 8.5 किमी प्रति घंटे तक की रफ्तार से चली। मौसम विभाग के रिकार्ड अनुसार एक दिन पहले शुक्रवार को अधिकतम तामपान 31.5 और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ था। वहीं दूसरे दिन शनिवार को अधिकतम तापमान 32 डिग्री पहुंच गया, जबकि न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस पर ही टिका रहा। हालांकि शाम के समय हल्की धुंध छाई थी।
पांच दिन ऐसा ही रहेगा मौसम: मौसम विभाग के अनुसार करीब पांच दिन और पूर्व से ही
हवा चलने की संभावना बनी हुई है। ऐसे में तापमान में ज्यादा गिरावट होने की संभावना नहीं है। हवा जब उत्तर से चलेगी तो फिर से ठंडक बढ़ेगी।

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