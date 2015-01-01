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सीहोर:6 पॉजिटिव में सीहोर शहर का एक, 5 को ठीक होने पर किया डिस्चार्ज

सीहोरएक घंटा पहले
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पिछले 24 घंटों में जिलेभर में 6 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं जिनमें सीहोर शहर से एक व्यक्ति है। बाकी जिले के अलग-अलग जगहों से हैं। ठीक होने पर 5 लोगों को डिस्चार्ज किया गया। इस तरह से गुरुवार को 416 लोगों के सैंपल लिए गए। पिछले कुछ दिनों से फिर से कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में कमी आई है।

पिछले चार दिनों से कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा दस से नीचे चल रहा है जो एक अच्छी खबर है। अब संक्रमण की रफ्तार में कमी आई है जिसके कारण बहुत कम मरीज मिल रहे हैं। कहां-कहां मिले संक्रमित : सीएमएचओ डॉ. सुधीर कुमार डेहरिया ने बताया कि पिछले पिछले 24 घंटे के दौरान 6 लोगों की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है।

सीहोर के स्टेशन रोड से एक पॉजिटिव मिला है। इसके अलावा बुदनी के शाहगंज से 2 तथा वार्ड क्रमांक 7 में से 2 संक्रमित मिले हैं। आष्टा शहरीक्षेत्र से एएक व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इस तरह से अब एक्टिव पॉजिटिव की संख्या 104 हो गई है। इसी तरह पांच लोगों को ठीक होने पर छुट्टी दे दी गई हैं।

ठीक हो चुके हैं 2399 : कुल पॉजिटिव की संख्या 2551 हैं जिनमें से 104 एक्टिव हैं। 2399 लोग ठीक हो चुके हैं। इन्हें डिस्चार्ज किया जा चुका है। गुरुवार को सीहोर शहरी क्षेत्र से 19 सैंपल लिए गए। नसरूल्लागंज 74, आष्टा से 90, इछावर से 50 सैंपल लिए गए।

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