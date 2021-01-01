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मॉकअप:1703 में से 154 हेल्थ वर्कर्स ही वैक्सीन लगवाने पहुंचे

सीहोर5 घंटे पहले
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  • जिले में 7004 हेल्थ वर्कर्स का रजिस्ट्रेशन, जो चूके, उन्हें टीका लगवाने देने पड़ेंगे पैसे

जिन 1703 हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन नहीं लग पाई थी उन्हें वैक्सीन लगाने के लिए बुधवार को हुए मॉकअप राउंड में स्वास्थ्य विभाग को उम्मीद के अनुसार सफलता नहीं मिल पाई है। सीहोर, आष्टा, श्यामपुर, इछावर बुदनी और नसरुल्लागंज में वैक्सीनेशन के दौरान सिर्फ 154 हेल्थ वर्कर्स ही वैक्सीन लगवाने पहुंचे। शनिवार को वैक्सीनेशन को लेकर स्वास्थ्य विभाग की वीसी में आगे की रूपरेखा तय की जाएगी।

हालांकि माना जा रहा है कि जो हेल्थ वर्कर्स कोरोना की वैक्सीन लगवाने से वंचित रह गए हैं अब उन्हें फ्री में वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी। अब अन्य विभागों के फ्रंट लाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगाने के लिए अभियान चलाया जाएगा। इनमें राजस्व विभाग के साथ नगरीय निकाय, पुलिस, होमगार्ड और पंचायत विभाग के अधिकारी-कर्मचारी शामिल हैं। बता दें कि सीहोर जिले में 16 जनवरी से वैक्सीनेशन का काम शुरु हुआ था। जिले में कुल 5 हजार 455 हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लग चुकी है। स्वास्थ्य विभाग के रिकार्ड अनुसार जिले में कुल 7 हजार 4 लोगों का रजिस्ट्रेशन हेल्थ वर्कर्स के रूप में वैक्सीन लगवाने के लिए हुआ था।

नहीं मिला कोई संक्रमित, 3 हुए रिकवर : बुधवार को जिले में कोई नया कोरोना संक्रमित नहीं मिला हैं। जबकि कोरोना को मात देकर 3 लोग ठीक हुए हैं। सीएमएचओ डॉ. सुधीर डेहरिया के अनुसार सीहोर शहर में मिला है। अब तक जिले में संक्रमितों की संख्या 2 हजार 796 तक पहुंच चुका है। हालांकि इनमें से 2 हजार 735 लोग कोरोना को मात देकर ठीक हो चुके हैं।

196 के लिए सैंपल

बुधवार को जिले के अलग अलग क्षेत्र से कोरोना की जांच के लिए 196 लोगों के सैंपल लिए गए। सीएमएचओ डॉ डेहरिया के अनुसार सीहोर शहर से 12, श्यामपुर से 45, नसरुल्लागंज से 25, आष्टा से 54, बुदनी से 38 और इछावर क्षेत्र से 22 लोगों के सैम्पल लिए गए हैं। अब तक जिले में कुल 68 हजार 787 लोगों के सैंपल लिए गए थे। इनमें से 65 हजार 54 लोगों की रिपोर्ट निगेटिव आई थी। 867 की रिपोर्ट आना बाकी है।

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