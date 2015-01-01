पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

मेंटेनेंस:आज सुबह 8 से 9 बजे तक बिजली बंद रहेगी

सीहोर3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

मेंटेनेंस के चलते शनिवार को पूरे शहर में सुबह 8 बजे से 9 बजे तक बिजली सप्लाई बंद रहेगी। इस बीच उपकेंद्र बिजौरी में 132 केवी लाइन पर आवश्यक मेंटेनेंस का काम किया जाएगा। इसके कारण पूरे शहर सहित ग्रामीण क्षेत्रों के फीडरों पर भी बिजली सप्लाई बंद रहेगी। शहर में आवश्यक मेंटेनेंस को लेकर आए दिन अलग-अलग क्षेत्रों में बिजली सप्लाई बंद की जाती है। इससे लोगों को काफी परेशानी होती है। अब बड़ी लाइन पर मेंटेनेंस का काम होगा। इसको लेकर पूरे शहर में एक घंटे बिजली सप्लाई बंद रहेगी। इस बीच उपभोक्ताओं को काफी परेशानी होगी। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों के फीडर बिजौरी, नापलाखेड़ी, चांदबढ़, लसुडिया परिहार, लासुडिया खास, सहित अन्य फीडरों पर सप्लाई बंद रहेगी।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंटीचर की नौकरी छोड़ रोटी बेचने का स्टार्टअप शुरू किया, दो साल में 30 लाख रुपये पहुंचा टर्नओवर - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- ईश्वरीय सत्ता तथा अध्यात्म पर बढ़ता आपका विश्वास आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रहा है। आप एक नए जोश व आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहेंगे और सफल भी होंगे। अध्ययनरत ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें