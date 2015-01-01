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उच्च शिक्षा विभाग:अर्हता परीक्षण के बाद ही अगली कक्षा में प्रमोशन

सीहोर3 घंटे पहले
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  • यूजी द्वितीय, तृतीय वर्ष व पीजी तृतीय सेमेस्टर की प्रवेश प्रक्रिया शुरू

उच्च शिक्षा विभाग ने कॉलेजों में यूजी द्वितीय, तृतीय वर्ष और पीजी तृतीय सेमेस्टर की प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है लेकिन अगली कक्षा में एडमिशन से पहले कॉलेज में छात्रों का ऑनलाइन आर्हता परीक्षण करना होगा और इसके बाद प्रमोट बॉक्स में क्लिक कर अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया जाएगा। इसके बाद छात्र को प्रवेश शुल्क जमा करने के लिए लिंक दी जाएगी। 30 नवंबर तक प्रवेश शुल्क जमा करने की प्रक्रिया चलेगी। छात्र को पहली किस्त के रूप में 500 रुपए ऑनलाइन जमा करना होंगे। इसके बाद वह कॉलेज में प्रवेश होने के बाद किस्तों में बाकी शुल्क जमा करेगा।
30 तक जम होगी फीस : यूजी द्वितीय, तृतीय वर्ष और पीजी तृतीय सेमेस्टर में प्रवेश की प्रक्रिया के तहत 10 नवंबर तक कॉलेज के छात्र-छात्राओं की आर्हता का ऑनलाइन परीक्षण किया जाएगा। कॉलेज छात्र के नामांकन पत्र के जरिए उसके बारे में सारी जानकारी ऑनलाइन लेंगे और उसकी जांच करेंगे। इसके बाद कॉलेज द्वारा प्रवेश शुल्क जमा करने के लिए लिंग इनीशिएट की जाएगी और उसे छात्र को दिया जाएगा। अगर छात्र की आर्हता का परीक्षण होने के बाद उसको लिंक 10 नवंबर से पहले दे दी जाती है तो वह उससे पहले भी प्रवेश शुल्क जमा कर सकता है। यानि प्रवेश शुल्क जमा करने की प्रक्रिया 30 नवंबर तक चलेगी।
शैक्षणिक स्टाफ को न लगाएं प्रवेश के काम में : उच्च शिक्षा विभाग ने प्रवेश की गाइडलाइन जारी करते हुए निर्देश भी दिए हैं कि प्रवेश के काम में कार्यालयीन स्टाफ और कंप्यूटर ऑपरेटर को लगाया जाए। आवश्यकता होने पर ही शैक्षणिक स्टाफ को इस काम में लगाया जाए।
8वीं तक पढ़ाई का स्तर जांचने 12 को होगा सर्वे
पहली से आठवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों की पढ़ाई-लिखाई के स्तर का को परखने के लिए 12 नवंबर को सर्वे कराया जाएगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इस सर्वे की तारीख 12 नवंबर घोषित की है। मंत्रालय ने इस बारे में सभी राज्यों को जानकारी भेज दी है। यह जानकारी राज्यों के स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिवों को भेजी गई है। इस सर्वे को नेशनल अचीवमेंट सर्वे नाम दिया गया है।

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