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विज्ञान:पहले देखकर हुए हैरान, फिर खुद करने लगे चमत्कार

सीहोर3 घंटे पहले
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  • सर्च एंड रिसर्च डेवलपमेंट सोसायटी की कार्यशाला में विशेषज्ञों ने चमत्कारों के पीछे की सच्चाई बताई

किसी भी चमत्कार के पीछे कुछ ना कुछ वैज्ञानिक कारण होता है लेकिन अंधविश्वास के कारण लोग चमत्कार को नमस्कार करते हैं और ठगे जाते हैं। चमत्कार को नमस्कार करने से पहले उसके वैज्ञानिक कारणों का जानना जरूरी है। शहर के एक्सीलेंस स्कूल में इन दिनों चल रही कठपुतली के माध्यम से विज्ञान संचार कार्यशाला के पहले सत्र में शुक्रवार को प्रशिक्षकों और विशेषज्ञों ने प्रतिभागियों को चमत्कारों के पीछे की सच्चाई बताई। यहां बताया कि चमत्कार कैसे होते हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत संचालित वन स्टॉप सेंटर (सखी) की प्रशासक टिनी पांडे ने कार्यशाला में पहुंचकर प्रतिभागियों से चर्चा की। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से सर्च एंड रिसर्च डवलपमेंट सोसायटी द्वारा यह कार्यशाला आयोजित की जा रही है। इन चमत्कारों के बारे में दी सही जानकारी : कार्यशाला में खाली बॉक्स से फूल मालाएं निकालना, डिब्बे में पानी डालने के बावजूद पानी को गायब कर देना, नारियल में पानी डालकर आग लगा देना, कोरे कागज पर पानी छिड़कने से स्लोगन दिखने लग जाना जैसे चमत्कार दिखाए। उन्होंने कहा कि तथाकथित लोगों द्वारा दिखाए जाने वाले चमत्कारों पर विश्वास न करें। इन सभी के पीछे विज्ञान का चमत्कार होता है। उन्होंने जग से पानी गायब करना, मोमबत्ती का हवा में जलना, दो रस्सी को काटकर जोडऩा आदि का वैज्ञानिक तरीके से पर्दाफाश कर लोगों को जागरूक किया। ऐसे अनेक चमत्कार देखकर प्रतिभागी और अतिथि हतप्रभ थे, लेकिन जब उनके पीछे का विज्ञान और हाथ की सफाई के बारे में जानकारी दी गई, तो वे भी चमत्कार करने लगे।

ये कठपुलियां बनाना सीख रहे प्रतिभागी
गलब्स पपेट: यह कठपुतली कपड़े के साथ हाथ में ग्लब्स (दस्ताना) पहने होती हैं। इसे भुजा, कर या हथेली कठपुतली भी कहा जाता है। इसके संचालन के लिए पहली अंगुली मस्तक पर रखी जाती है। अंगूठे और दो अंगुलियों की सहायता से दस्ताना पुतली सजीव हो उठता है। भारत में दस्ताना पुतली की परंपरा उत्तर प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और केरल में लोकप्रिय है।
रॉड पपेट : रॉड (छड़) कठपुतली पश्चिम बंगाल में ज्यादा बनाई जाती हैं। इन्हें लोहे के रॉड के सांचे में बनाया जाता है। छड़ पुतली वैसे तो दस्ताना पुतली का ही अगला चरण है, लेकिन यह उससे काफी बड़ी होती है तथा नीचे स्थित छड़ों पर रहती है और उन्हीं से संचालित होती है।

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