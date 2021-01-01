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बोर्ड परीक्षा:केंद्र पर विद्यार्थियों को 5 मिनट पहले पेपर मिलेगा

सीहोर2 घंटे पहले
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माध्यमिक शिक्षा मंडल ने वर्ष 2021 की 10वीं एवं 12वीं परीक्षा का टाइम टेबल जारी कर दिया है। दसवीं की परीक्षा 30 अप्रैल से 15 मई तक और बारहवीं की परीक्षा 1 मई से 18 मई के बीच होगी। खास बात यह होगी कि 10वीं एवं 12वीं बोर्ड की परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को परीक्षा केंद्र में 10 मिनट पहले उत्तर पुस्तिका व 5 मिनट पहले प्रश्नपत्र दिए जाएंगे। परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थियों को सुबह 7.30 बजे हर हाल में उपस्थित होना होगा। सुबह 7.45 बजे के बाद किसी भी छात्र को प्रवेश नहीं मिलेगा। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने शनिवार को वर्ष 2021 के दसवीं, बारहवीं, शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण पत्रोपाधि परीक्षा और डीपीएसई की परीक्षा के कार्यक्रम घोषित किए। 10वीं की परीक्षा 30 अप्रैल से 15 मई तक और 12वीं की परीक्षा 1 मई से 18 मई तक आयोजित की जाएगी। इसी तरह शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण पत्रोपाधि परीक्षा और डीपीएसई परीक्षा (द्विवर्षीय पाठ्यक्रम) 30 अप्रैल से 11 मई तक होगी। ये सभी परीक्षाएं सुबह 8 से 11 बजे तक होगी। परीक्षार्थियों को सुबह 7.30 बजे से उपस्थित होना अनिवार्य होगा। सुबह 7.45 बजे के बाद किसी भी छात्र को प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

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