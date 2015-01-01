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देवउठनी ग्यारस:देवउठनी ग्यारस पर बाल विवाह रोकने बनाया दल

सीहोर3 घंटे पहले
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देवउठनी ग्यारस पर बड़ी संख्या में विवाह होते हैं। इनमें बाल विवाह भी होते हैं। इन्हें रोकने के लिए प्रशासन ने अभी से एक टीम बना दी है। कलेक्टर ने इसके लिए एक कंट्रोल रूम भी बना दिया है जिस पर लोग सूचना दे सकेंगे। देवउठनी ग्यारस 25 नवंबर को है। इस मौके पर विभिन्न समाजों द्वारा बड़ी संख्या में सामूहिक विवाह का आयोजन किया जाता है। इन आयोजनों में बाल विवाह होने की संभावना बनी रहती है। कलेक्टर अजय गुप्ता ने देवउठनी ग्यारस के लिए बाल विवाह की सूचना के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किया है। कंट्रोल रूम पर संबंधित प्रभारी अपने दल के साथ देवउठनी ग्यारस पर पूरे समय अपने कार्यक्षेत्र पर उपस्थित रहकर जैसे ही बाल विवाह की सूचना मिलती है तो नियमानुसार कार्रवाई करेंगे।

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