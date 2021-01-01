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फिर चलेंगे टैंकर:नपा की अनदेखी भुगतेगा शहर...सीवन में पानी कम होते ही 6 कॉलोनियों के बाेर सूखने लगे

सीहोर5 घंटे पहले
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टाउन हॉल से निकला नाला सूख भी सूख गया है। इसस पता चलता है क्या हालात हैं। - Dainik Bhaskar
टाउन हॉल से निकला नाला सूख भी सूख गया है। इसस पता चलता है क्या हालात हैं।
  • पानी चोरी पर लगाम नहीं लगने से काहिरी बंधान में बचा 1 मीटर पानी

नपा की अनदेखी का खामियाजा अब लोग भुगतेंगे। सीवन नदी पर सालों से ध्यान नहीं देने से इसमें पानी कम होने लगा है। फरवरी के शुरुआती हफ्ते में ही नदी नालों में पानी कम होने लगा है। टाउन हाल के नाले की बात करें तो यह पूरी तरह से सूख चुका है जबकि सीवन नदी के महिला घाट पर भी बहुत कम पानी बचा है। इससे नगर की आधा दर्जन काॅलोनियों के पेयजल स्रोत सूखने लगे हैं। सबसे अधिक समस्या इंग्लिशपुरा, भोपाल नाका और बड़ियाखेड़ी व कोलीपुरा में है।

उधर लगातार पानी चोरी होने से पार्वती नदी के काहिरी बंधान पर अब एक मीटर पानी बचा है। शहर के बीचोंबीच से निकले नाले के सूखने और सीवन नदी के महिला घाट पर पानी कम होने से पेयजल स्रोतों का जल स्तर कम होने लगा है। हालत यह है कि टाउन हाल नाले के सूखने से आसपास के क्षेत्रों में जल स्तर कम हो गया है। इसी तरह सीवन नदी के महिला घाट के पास भी पानी कम होने लगा है। हालांकि सीवन का पानी पेयजल में यूज नहीं होता है पर अगर इसमें पानी रहता है तो शहर के पेयजल स्त्रोत रिचार्ज बने रहते हैं।

इन जगहों पर होती है सबसे अधिक परेशानी

जल स्तर कम होने पर जिन क्षेत्रों के बोर और ट्यूबवेल सूखने लगते हैं उनमें गंगा आश्रम, बडियाखेड़ी, भोपाल नाका, इंग्लिशपुरा, चाणक्यपुरी, डीडी स्टेट, गुलाब विहार, पारस वाटिका, कस्बा क्षेत्र, छावनी और तहसील चौराहा का कुछ हिस्सा आता है। इस संबंध में नगर पालिका के उपयंत्री एनसी राठौर का कहना है कि पहले नदी में पानी छोड़ा जाता था और फिर नाले को भरा जाता था लेकिन अब भगवानपुरा तालाब से पानी नहीं छोड़ा जाता है। अब फिल्टर प्लांट के माध्यम से पानी सप्लाई किया जाता है। उन्होंने बताया कि काहिरी बंधान पर अभी एक मीटर पानी है। पीछे की तरफ काफी पानी है जो गर्मी के समय के लिए पर्याप्त है। यह बात सही है कि शाजापुर की तरफ से मोटर पंप लगाकर पानी लिया जा रहा है।

1. इंग्लिशपुरा: टाउन हाल के नाले के सूखने के बाद इंग्लिशपुरा क्षेत्र के कई घरों के बोर सूखने लगे हैं। कई घरों के बोरों में पानी कम होने लगा है। इंग्लिशपुरा के रामप्रताप सिंह ने बताया कि 6 दिन पहले से बोर में पानी कम हो गया। अब बहुत कम पानी दे रहा है। एसआर कंप्यूटर गली निवासी अजय ठाकुर ने बताया कि बोर पूरी तरह से सूख गया। टैंकर से पानी डलवाना पड़ रहा है।

2. भोपाल नाका : भोपाल नाका क्षेत्र में भी बोरों और ट्यूबवेलों में पानी कम आने लगा है। यहां रहने वाले अजय शर्मा ने बताया कि अभी तक पर्याप्त पानी आ रहा था लेकिन एक सप्ताह पहले से धीरे-धीरे पानी कम होने लगा और अब केवल 10 मिनट ही पानी मिल पा रहा है। अभी फरवरी माह में ही यह स्थिति है तो आने वाले दिनों में पानी का संकट बढ़ जाएगा।

3. टाउन हाल के नाले को भरना जरूरी : स्वदेश नगर के राकेश वर्मा का कहना है कि हर साल जब भी टाउन हाल नाला सूख जाता था तो उस समय इसे भगवानपुरा तालाब से पानी छोड़ने के बाद भरा जाता था। तालाब का पानी सीवन में आता था और उसे लिफ्ट कर फिर नाले में डाला जाता था। पनाले के सूख जाने के अलावा सीवन नदी के सूखने से भी कई जगहों के बोर सूख जाते हैं।

काहिरी बंधान पर बचा एक मीटर पानी

पार्वती नदी के काहिरी बंधान में भी तेजी से पानी कम होता जा रहा है। इसका कारण यह है कि यहां पर लगातार पानी की चोरी हो रही है। लोग सिंचाई के लिए यहां से लगातार पानी लेते जा रहे हैं। इस कारण से अब बंधान के पास केवल एक मीटर पानी बचा है। हालांकि बंधार के पीछे की तरफ गहरा पानी है।

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