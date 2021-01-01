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अनुकंपा नियुक्ति:प्रयोगशाला शिक्षक के पद पर होगी अनुकंपा नियुक्ति, शासन ने जारी किया पत्र

सीहोर5 घंटे पहले
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अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में शासन ने पत्र जारी किया है। इसमें स्कूल शिक्षा विभाग के तहत अनुकंपा नियुक्तियों के नियमों में शिथिलीकरण किया गया है। शिक्षक संवर्ग एक जुलाई 2018 से लागू हुआ है। इसमें अनुसूची 3 के कॉलम 5 में शैक्षणिक व कॉलम 6 में तय प्रतिशत के साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होने का प्रावधान है।

प्रथम बिंदू, अनुकंपा नियुक्ति के मामलों में आवेदक के पात्रता परीक्षा पास की हो। वैधता अवधि को संज्ञान में लिए बगैर अनुकंपा नियुक्ति के लिए विचार किया जा सकेगा। दूसरा बिंदू, अनुकंपा नियुक्ति के पेंडिंग मामलों में आवेदकों के सामने प्रयोगशाला शिक्षक के पद पर नियुक्ति का विकल्प भी रहेगा। ज्ञात है कि विभागीय भर्ती नियमों की अनुसूची में प्रयोगशाला शिक्षक के पदों पर लिए पात्रता परीक्षा द्वारा चयन की शर्त का उल्लेख नहीं है। इसकी लंबे समय से प्रांतीय शिक्षक संघ द्वारा मांग की जा रही थी।

उक्त आदेश के बाद प्रांतीय शिक्षक संघ जिला सीहोर ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार का आभार व्यक्त किया है। साथ ही प्रांतीय शिक्षक संघ ने यह मांग की है कि अनुकंपा नियुक्ति के मामले में नियमों में शिथिलता करते हुए अध्यापक, माध्यमिक शिक्षक, सहायक अध्यापक प्राथमिक शिक्षक के पदों पर भी पात्रता परीक्षा की बाध्यता को समाप्त किया जाए। आभार और मांग करने वालों में प्रांतीय शिक्षक संघ जिलाध्यक्ष संजय सक्सेना, प्रांतीय मीडिया प्रभारी प्रदीप नागिया, बलराम पंवार, राजेंद्र परमार, अजब सिंह राजपूत, दिनेश मेवाड़ा आदि हैं।

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