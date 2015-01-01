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  • The Goods Of The Shops On The Roads, The Daily Jam Yet The Administration Does Not Have Any Planning For The Festivals

अतिक्रमण:दुकानों का सामान सड़कों पर, रोज जाम फिर भी त्योहारों के लिए प्रशासन के पास नहीं कोई प्लानिंग

सीहोर3 घंटे पहले
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  • मुख्य बाजार में 20 फीट की सड़क के दोनों ओर 5-5 फीट की टेबल रखकर दुकानदारों ने रखा सामान

त्योहारी सीजन शुरू होते ही दुकानों का सामान सड़कों पर रख दिया गया है। हालात ये हैं कि 20 फीट की सड़क के दोनों ओर 5-5 फीट की टेबलें रख दी गई हैं इससे सड़कें संकरी हो गई हैं। हालात ये हैं कि रोज जाम लग रहा है। करवा चौथ पर बुधवार को जब भीड़ उमड़ी तो सड़कों पर जगह-जगह जाम की स्थिति बनने लगी। इस दौरान व्यवस्था बनाने वाले भी नदारत दिखाई दिए। अभी से जब यह स्थिति है तो आने वाले दीपावली पर्व पर क्या हालात होंगे। इसे आसानी से समझा जा सकता है। शहर के चार पाइंट ऐसे हैं जहां आज भी व्यवस्था नहीं बन पा रही है। कोरोना काल के बाद करवा चौथ के पर्व को लेकर बाजारों में रौनक छाई। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग खरीदी करने बाजार में पहुंचे। लेकिन अव्यवस्थाओं के चलते उन्हें जाम की स्थिति से सामना करना पड़ा। कहीं पर भी पुलिस की व्यवस्था नहीं थी। सड़क के दोनों तरफ जहां मर्जी, वहीं हाथ ठेले खड़े कर दिए गए। आने वाले दिनों में कई त्योहार हैं। इन्हें देखते हुए पुलिस और प्रशासन को अभी से व्यवस्था बनाना होगी।

1. नमक चौराहा से नगर पालिका जाने वाला मार्ग : नमक चौराहा से नगर पालिका की तरफ जाने वाले मार्ग पर तो दुकानदारों की लंबे समय से मनमर्जी चल रही है। यहां पर तो करवा चौथ के दिन पांच फीट सड़क ही खाली बची थी। दोनों तरफ दुकानदारों ने टेबल लगाकर दुकानों का सामान सजा दिया। 2. नमक चौराहा से लाल मस्जिद रोड : सालों से यहां जाम की स्थिति बनती है। यहां पर सबसे बड़ी समस्या यह है कि सड़क के दोनों तरफ सब्जी और फलों के ठेले लगते ही हैं। खास बात यह है कि लाल मस्जिद चौराहे पर पुलिस कर्मचारी चार पहिया वाहन को मार्ग पर आने से नहीं रोकता है। इससे लंबा जाम लग जाता है।

3. गांधी रोड : इस रोड पर लंबे समय से जाम लगने की समस्या है। इसका प्रमुख कारण इस मार्ग का संकरा होना है। साथ ही सबसे अधिक ग्राहक इसी बाजार में दिखाई देते हैं। इसलिए भी स्थिति बिगड़ती है। ऊपर से इसी मार्ग पर भी दुकानदार सड़क पर सामान रखकर बेचते हैं। इससे अव्यवस्था होती है। 4. मेन रोड : मेन रोड पर कई जगह समस्या: कोतवाली चौराहे से तहसील चौराहा तक तीन पाइंट ऐसे हैं। जहां जाम की समस्या बनती है। सराय क्षेत्र, पान चौराहा, लीसा टॉकिज के आगे जाम लगने की समस्या होती है। यहां अक्सर यह देखा गया है कि ग्राहक सड़क पर वाहन खड़े कर देते हैं।

त्योहारों पर विशेष प्लानिंग की जाएगी
^त्योहारों पर शीघ्र ही विशेष प्लानिंग की जाएगी। सड़क पर जहां-जहां भी दुकानें लग रही है, उन्हें हटवाया जाएगा। लोगों को त्योहारों पर बाजार की समस्याओं से निजात दिलाई जाएगी।
-संदीप श्रीवास्तव, सीएमओ नपा

भास्कर सुझाव
ये व्यवस्था बनाने से बच सकते हैं जाम से
{सबसे पहले जहां पर सड़कों पर दुकानें लग रही हैं, उन्हें हटाना होगा। इन दुकानदारों को सख्त चेतावनी देना होगी, कि वे दुकानों का सामान अंदर ही रखें।
{हाथ ठेले पर सब्जी और फल बेचने वालों के लिए सभी क्षेत्रों में एक जगह निर्धारित होना चाहिए। इन हॉकर्स जोन में ही इन्हें खड़ा होने की हिदायत देना चाहिए।
{वाहनों की पार्किंग के लिए अलग-अलग व्यवस्था की जाना चाहिए। जाम लगने का सबसे बड़ा कारण दुकानों के सामान के अलावा वाहनों का अव्यवस्थित खड़ा करना भी है।

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