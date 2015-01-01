पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

टूर्नामेंट:इलेवन और तूफानी टीम के बीच कल होगी खिताबी भिड़ंत

सीहोर3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

गल्ला मंडी के एमपीईबी ग्राउंड पर अध्यक्ष ट्रॉफी टेनिस बॉल डे टूर्नामेंट में शुक्रवार को दो मुकाबले हुए। पहले सेमीफाइनल में वीडी शर्मा इलेवन ने हरेंद्र इलेवन को कड़े मुकाबले में हरा दिया। दूसरे मुकाबले में तुफानी क्रिकेट टीम ने जेएमसी क्बल को पांच विकेट से हराया। मंडी के एमपीईबी ग्राउंड पर टेनिस बाॅल डे प्रतियोगिता चल रही है। शुक्रवार को इस मैदान पर दो मैच खेले गए। पहला सेमीफाइनल मैच हरेंद्र इलेवन और वीडी शर्मा इलेवन के बीच में हुआ। हरेंद्र इलेवन टीम ने टॉस जीतकर 72 रन बनाए जिसका पीछा करते हुए वीडी शर्मा इलेवन टीम ने 6.3 ओवर में यह मैच जीत लिया। इस मैच में मोहसीन कुरैशी ने अपनी टीम के लिए 33 रन बनाए। इसी तरह गेंदबाजी में तीन विकेट भी लिए। इसी मैदान पर इसके बाद दूसरा सेमीफाइनल मैच खेला गया। यह मैच तूफानी क्रिकेट और जेएमसी क्लब की टीमों के बीच खेला गया। इसमें भी बेहतर खेल देखने को मिला। बाबू ने 17 गेंदों में 42 रन बनाए। इस तरह से तूफानी क्रिकेट टीम ने जेएमसी क्लब को 5 विकेट से हरा दिया। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष, भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य जसपाल सिंह अरोरा के संरक्षण में संजय शर्मा एवं रोहित राठौर द्वारा इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है।

22 नवंबर को खेला जाएगा फाइनल मुकाबला
टूर्नामेंट के आयोजकों ने बताया कि 22 नवंबर को बीडी शर्मा इलेवन और तूफानी क्रिकेट टीम के बीच दोपहर 12 बजे फाइनल मैच खेला जाएगा। इसमें प्रथम विजेता टीम को 15 हजार और द्वितीय विजेता टीम को 5100 रुपए की नकद राशि से ट्रॉफी के साथ पुरुस्कृत कर सम्मातिन किया जाएगा।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंटीचर की नौकरी छोड़ रोटी बेचने का स्टार्टअप शुरू किया, दो साल में 30 लाख रुपये पहुंचा टर्नओवर - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- ईश्वरीय सत्ता तथा अध्यात्म पर बढ़ता आपका विश्वास आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रहा है। आप एक नए जोश व आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहेंगे और सफल भी होंगे। अध्ययनरत ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें