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नई पहल...:बाढ़ में जिनके मकान बहे, उन्हें मुआवजा राशि की बजाय पक्के घर मिलेंगे

सीहोर2 घंटे पहले
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  • सहायता और मनरेगा राशि मिलाकर बुदनी क्षेत्र में बन रहे 520 घर

अगस्त के आखिरी सप्ताह में नर्मदा में आई बाढ़ से बुदनी और नसरुल्लागंज क्षेत्र में फसलें तो बर्बाद हुई ही थी, साथ ही सैकड़ों मकान ढह गए थे। स्थिति यह थी कि ग्रामीणों को हेलीकॉप्टर की मदद से गांवों से बाहर निकाला जा सका। बाढ़ का प्रभाव खत्म होने के बाद लोगों के सामने दो वक्त की रोटी का इंतजाम करना मुश्किल था, ऐसे में उनके टूटे हुए घर फिर से बना पाने का तो उन्होंने सोचा भी नहीं था। जिला प्रशासन ने प्रभावितों को विस्थापित करने के बाद एक नया प्रयोग किया। जिससे कच्चे घरों में रहने वाले लोग अब अपने पक्के मकान में रह सकेंगे। कलेक्टर अजय गुप्ता ने बताया कि राजस्व विभाग की क्षतिपूर्ति राशि करीब 95 हजार रुपए पीड़ित को मिलती है। इसे सीधे पीड़ित परिवार को न देते हुए उसमें मनरेगा के माध्यम से राशि मिलाई जिससे अब पीड़ित को पक्के मकान बनाकर दिए जा रहे हैं। सेमलवाड़ा, बमोरी, पानेर, चौरसाखेड़ी आदि गांवों में करीब 520 मकानों का काम अंतिम दौर में है और कुछ दिन में पक्के मकान बनकर तैयार हो जाएंगे।

घाटों और रपटे भी बनेंगे
जिला पंचायत सीईओ हर्ष सिंह के अनुसार बाढ़ के असर से नर्मदा के घाट और अंचल की छोटी नदियों पर बने रपटे पूरे तरह से खराब हो चुके हैं। ऐसे में जिला प्रशासन ने करीब 70 करोड़ की लागत से नर्मदा के घाट और 70 करोड़ की लागत से सभी रपटे बनाने का प्रस्ताव दिया है। जल्द ही इनका काम शुरू हो जाएगा।

2 अच्छी वोट भी खरीदेगा प्रशासन
बाढ़ जैसे हालात से निपटने के लिए होमगार्ड जवानों को पास अच्छी वोट भी नहीं हैं। आने वाले दिनों में ऐसे हालात से निपटने के लिए जिला प्रशासन जल्द ही 2 अच्छी क्वालिटी की वोट खरीदेगा। जिससे होमगार्ड के जवानों के पास बाढ़ से बचाव के लिए अच्छा संसाधन होगा।

प्रभावितों को पक्के मकान दिए जा रहे हैं
^बाढ़ से बुदनी और नसरुल्लागंज क्षेत्र के कई लोगों के घर भी पूरी तरह से उजड़ गए थे। इसलिए पहली बार इस तरह का प्रयोग करते हुए प्रभावितों को पक्के मकान बनाकर दिए जा रहे हैं। ताकि आने वाले दिनों में वे सुरक्षित रह सकें।
-अजय गुप्ता, कलेक्टर सीहोर

जिले में पहली बार ऐसा प्रयोग
कलेक्टर श्री गुप्ता के अनुसार प्रदेश में यह पहला मौका है जब इस तरह का प्रयोग किया गया। जिसमें राजस्व विभाग से करीब 1 लाख रुपए और मनरेगा से राशि मिलाकर मकान बनवाए हैं। यही नहीं जिन लोगों के मकानों में आंशिक रूप से नुकसान हुआ था उन्हें आर्थिक सहायता पहले ही जारी कर दी गई है। बता दें कि अब 29 और 30 अगस्त को भारी बारिश के चलते नर्मदा नदी अपने पूरे उफान पर आई थी। स्थिति यह थी कि कई जगह सड़कों पर भी 10 से 12 फीट तक पानी था। बुदनी और नसरुल्लागंज क्षेत्र के कई गांव टापू बन गए थे। ऐसे में वहां हेलीकॉप्टर की मदद से लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया था।
मछुआरों को दिए क्रेडिट कार्ड
नर्मदा में बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित मछुआरे हुए थे। क्योंकि बाढ़ के असर से इन मछुआरों की नाव, जाल आदि सब नष्ट हो गए थे। ऐसे में जिला प्रशासन ने अलग-अलग बैंकों से चर्चा कर इन मछुआरों को 2-2 लाख रुपए लिमिट के क्रेडिट कार्ड दिलवाने का काम भी किया है। अब तक 900 से अधिक मछुआरों को क्रेडिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। राजस्व विभाग से मिलने वाली राशि से इन मछुआरों को जाल भी दिए गए हैं।

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