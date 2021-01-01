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घेराबंदी कर दबोचा:महिला नायब तहसीलदार पर टोटका करने टीआई ने भेजे 3 लोग, मामला दर्ज

सीहोर19 मिनट पहले
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प्रतिकात्मक फोटो - Dainik Bhaskar
प्रतिकात्मक फोटो
  • दतिया से आए तीन लाेग हिरासत में, अधिकारी बोले- मिर्ची, नींबू फेंके

महिला नायब तहसीलदार के घर के आसपास शनिवार रात भर एक बोलेरो चक्कर लगाती रही। इस दौरान बोलेरो में सवार तीन लोगों ने महिला अधिकारी के घर नीबू-मिर्ची आदि टोटका के सामना फेंका। मोबाइल से इसकी सूचना महिला अधिकारी ने पुलिस को दी।

पुलिस ने रात में ही घेराबंदी कर बोलेरो रोक कर तीनों को हिरासत में लिया है। एडिशनल एसपी समीर यादव ने बताया कि तीन पर मामला दर्ज किया है। आरोपियों का कहना है कि सेंवढ़ा टीआई शिशिर दास ने उन्हें भेजा था।

पिछले दिनों सेंवढ़ा टीआई शिशिर दास ने सीहोर में पदस्थ महिला नायब तहसीलदार के घर में घुसकर अभद्रता की थी। महिला अधिकारी ने आरोप लगाया था कि टीआई दास उनसे बात करने के लिए दबाव बनाते थे। सीहोर पुलिस ने सेंवढ़ा टीआई शिशिर दास और आरक्षक पर मामला दर्ज किया था।

एक नजर में मामला

  • नवंबर में महिला नायब तहसीलदार ने दतिया एसपी को पत्र लिखकर टीआई शिशिर दास के खिलाफ शिकायत की थी। जिसमें उनके बात करने के लिए दबाव बनाने के आरोप लगाए गए थे।
  • 17 जनवरी की देर शाम सेंवढ़ा टीआई शिशिर दास सीहोर आए और महिला नायब तहसीलदार के घर में घुस गए। उन्होंने महिला अधिकारी को थप्पड़ मारा ।
  • 18 जनवरी की देर रात टीआई शिशिर दास और आरक्षक विपिन यादव के खिलाफ अलग-अलग धाराओं में मामला दर्ज किया गया। इसके बाद दतिया एसपी ने दोनों को निलंबित किया।
  • 30 जनवरी की रात दतिया से आई बोलेरो में सवार तीन लोगों ने महिला नायब तहसीलदार के घर में नीबू-मिर्ची आदि सामान फेंका। तीनों को गिरफ्तार किया।
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