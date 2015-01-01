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अवैध कारोबार:हरदा जिले से 200 किश्ती से छीपानेर ला रहे रेत फिर ट्रैक्टरों से परिवहन

सीहोर3 घंटे पहले
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  • ग्रामीण बोले- सीएम को बताएंगे, कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन करेंगे

नसरुल्लागंज तहसील के नर्मदा तटीय गांव छीपानेर में खुलेआम रेत का अवैध कारोबार किया जा रहा है। 500 से अधिक ट्रैक्टर-ट्रालियों से रेत का अवैध परिवहन कर शासन को हर रोज लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। इसमें सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि छीपानेर गांव में रेत खदान नहीं है फिर भी हर रोज सैकड़ों की तादात में ट्रैक्टर ट्रालियों से रेत का अवैध परिवहन किया जा रहा है। शनिवार दोपहर 2 बजे जब भास्कर संवाददाता छीपानेर घाट पहुंचा तो यहां पर माफिया का जमघट लगा हुआ था। करीब 200 से अधिक किश्ती से हरदा जिले से रेत लाई जा रही थी। यहां पर 300 से अधिक ट्रैक्टर-ट्रालियों से ये रेत परिवहन की जा रही थी। यहां पर मौजूद एक ट्रैक्टर चालक आनंद से जब पूछा गया कि तुम्हें डर नहीं लगता है तो उसने यह कहने में संकोच नहीं किया कि सभी अपना-अपना हिस्सा देते हैं तो फिर कार्रवाई क्यों होगी। एसडीएम दिनेश तोमर का कहना है कि राजस्व विभाग द्वारा समय समय पर कार्रवाई की जाती है। बीते दिनों छीपानेर में 7 ट्रैक्टरों को छोड़ माफिया भाग गए। बड़ी मुश्किल से उन वाहनों को थाने तक लाया गया। उन्होंने ये स्वीकार किया कि नर्मदा से अवैध उत्खनन हो रहा है।

गांव में भय का माहौल
छीपानेर निवासी सावित्री बाई, अनोखीलाल, दीपक व संतोष ने बताया कि ये अवैध कारोबार पुलिस की निगरानी में हो रहा है। रानीपुरा निवासी रूपसिंह, दयाराम, छीपानेर निवासी संतोष कुमार, राहुल, देवकी बाई ने बताया कि ग्रामीणों का एक प्रतिनिधि मंडल शीघ्र मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान काे घाटों पर निर्मित हालातों की वीडियोग्राफी दिखाएगा। यदि इसके बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जाती है तो ग्रामीण आंदोलन करेंगे।

रानीपुरा, चौरसाखेड़ी सातदेव माफिया के गढ़
नर्मदा नदी से अवैध परिवहन का कारोबार छीपानेर में ही नहीं बल्कि ऐसे ही रानीपुरा, चौरसाखेड़ी व सातदेव में हो रहा है। रेत के अवैध व्यापार में लगभग 2000 से अधिक ट्रैक्टर- ट्राली लगे हुए हैं जिनमें रेत लोड कर घाट पर आकर डंपरों में अनलोड की जाती है। प्रति ट्रैक्टर 1200 से 1500 रुपए वाहन मालिकों को दिया जाता है। घाटों से हर रोज बिना रायल्टी लगभग 50 से अधिक डंपर रेत लेकर निकल रहे हैं।

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