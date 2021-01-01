पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

फिलहाल ठंड से राहत:दो दिन और तापमान बढ़ेगा फिर छाएंगे बादल, बूंदाबांदी के भी आसार

सीहोर5 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • रात का पारा 2 डिग्री बढ़ा, 7 फरवरी से फिर लुढ़केगा पारा

पिछले दो दिन से ठंड में राहत मिली है, लेकिन अभी ठंड खत्म होने की उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग की मानें तो अभी दो दिन और तापमान में बढ़ोत्तरी रहेगी। इस दौरान बादल छाएंगे और हल्की बूंदाबादी की संभावना है। इसके बाद फिर हवा का रुख उत्तरी होने से तेजी से तापमान में गिरावट होगी।

बुधवार को अधिकतम तापमान 28 डिग्री और न्यूनतम तापमान 9.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। पिछले 24 घंटे के दौरान रात के तापमान में 2 डिग्री और दिन के तापमान में 0.8 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोत्तरी दर्ज हुई है।

रात का पारा 11 डिग्री तक पहुंचेगा

आरएके कॉलेज स्थित ग्रामीण कृषि मौसम सेवा केंद्र के डॉ. सत्येंद्र सिंह तोमर ने बताया कि अभी न्यूनतम तापमान 11 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है। दो दिन में ही मौसम फिर बदल जाएगा। बादलों से कहीं-कहीं हल्की बौछारें गिर सकती हैं लेकिन बारिश की संभावना नहीं है। डॉ. तोमर के अनुसार रात का तापमान जब 12 डिग्री से ऊपर पहुंच जाए तो सर्दी विदा मान ली जाती है। अभी अफगानिस्तान के ऊपर बना पश्चिमी विक्षोभ दो दिन में जम्मू के ऊपर पहुंचेगा। इससे 5 फरवरी को बूंदाबांदी हो सकती है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंरिटेल मार्केट का किंग कौन? अमेजन ने रोकी रिलायंस ग्रुप में बिग बाजार की एंट्री, जानिए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से क्या बने हालात - एक्सप्लेनर - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser