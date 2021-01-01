पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

सड़क हादसा:आठ सवारी की क्षमता वाले ऑटो में बैठे थे 15 लोग, पलटा तो दो बच्चों सहित 10 घायल

सिरोंज3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
सड़क से उतरकर ऑटाे खेत के किनारे जाकर पलट गया। - Dainik Bhaskar
सड़क से उतरकर ऑटाे खेत के किनारे जाकर पलट गया।
  • निशुल्क रोग निदान शिविर में दवाई लेने आए ग्रामीणों से भरा ऑटो कुरवाई रोड पर पलटा
  • शिविर में काढ़ा लेने के बाद ये लोग वापस अपने गांव भटाैली लाैट रहे थे

निशुल्क रोग निदान शिविर में दवाई लेने आए ग्रामीणों से भरा एक ऑटो कुरवाई रोड पर पलट गया। ऑटो में 15 लोग सवार थे। इनमें से 10 लोग घायल हो गए। सभी का इलाज सिरोंज अस्पताल में चल रहा है। कुरवाई रोड पर स्थित भटौली में रहने वाले अनेक ग्रामीण बुधवार को सिरोंज में चल रहे निशुल्क रोग निदान शिविर में दवाई लेने के लिए आए थे।

शिविर में से काढ़ा लेने के बाद अनेक लोग वापस ऑटो से सिरोंज-बीना हाइवे पर स्थित अपने गांव की ओर रवाना हो गए। ऑटो में महिलाओं और बच्चों का समूह था। 16 ग्रामीणों को लेकर रवाना हुआ यह ऑटो शिविर स्थल से कुछ ही दूरी पर पहुंचा था कि सड़क किनारे जाकर पलट गया।

ऑटो सड़क से नीचे उतर कर एक गुलाटी खाकर पर पलट गया। शुक्र यह था कि जिस खेत में वह पलटा था उसके किनारे पेड़ थे। ऑटो इसी पड़े से जाकर टिक गया। अचानक हुए इस घटनाक्रम से ऑटो में ठसाठस होकर बैठे ग्रामीणों को संभलने का मौका भी नहीं मिला। वे उसी में भरे हुए चीखते रहे। हाइवे से निकल रहे वाहन चालकों ने घायलों को ऑटो में से निकालना शुरू किया और इलाज के लिए तुरंत ही राजीव गांधी स्मृति चिकित्सालय भेजा।

एक साथ इतनी संख्या में घायल आने की वजह से प्रबंधन को व्यवस्था बनाने में पसीना आ गया। जानकारी लगने पर एसडीएम अंजली शाह भी अस्पताल पहुंची। उन्होंने घायलों से चर्चा करन के उपरांत अस्पताल प्रबंधन को जरूरी दिशा-निर्देश भी दिए।

दवाई लेने आए रिश्तेदार भी हुए घायल

घायलों में भटौली में रहने वाली गायत्रीबाई, कमलाबाई, कांतिबाई, रमकोबाई, नित्याबाई और मालती बाई के अलावा दो 7-8 साल के बच्चे शामिल हैं। इनके सिर, हाथ और पैर में चोट आई है। इनके अलावा इनके रिश्तेदार भी ऑटो में बैठे हुए थे। मालतीबाई ने बताया कि ये लोग भी हमारे साथ दवाई लेने के लिए सिरोंज आए थे। उन्होंने बताया कि हमारी समझ में नहीं आया कि ऑटो पलट कैसे गया। दुर्घटना के बाद हम अस्पताल तक कैसे और किसके साथ आए यह भी नहीं पता।

ऑटो में अधिक सवारी बैठाना आम हो गया है

नगर की सड़कों पर इन दिनों 150 से अधिक ऑटो दौड़ रहे हैं। इनमें से कई ऑटो ऐसे हैं। जिनके बारे खुद ऑटो चालक संघ के पदाधिकारियों को ही जानकारी नहीं है। ये ऑटो चालक क्षमता से अधिक सवारी भर कर ग्रामीण क्षेत्र की सड़कों पर दौड़ते दिखाई देते है।

एक ऑटो में अधिकतम 8 सवार होना चाहिए लेकिन नगर की सड़कों पर 15 से 20 सवारी भर कर दौड़ते ऑटो दिखाई देना आम हो गया है। ये ऑटो चालक सिरोंज थाना परिसर के अलावा तहसील कार्यालय के सामने से भी बेखौफ होकर निकलते हैं लेकिन जिम्मेदारों की निगाह इन पर नहीं पड़ रही। बुधवार को हुई सड़क दुर्घटना में भी ऑटो कहां का था इसकी जानकारी शाम तक पुलिस को नहीं लग सकी थी।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंरिटेल मार्केट का किंग कौन? अमेजन ने रोकी रिलायंस ग्रुप में बिग बाजार की एंट्री, जानिए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से क्या बने हालात - एक्सप्लेनर - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser