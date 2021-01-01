पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

किसान का संघर्ष:पट्‌टे की जमीन की मांग के लिए रकोली से 10 किमी तक पिंड भरकर आया किसान

विदिशा2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • किसान की चाची सुखियाबाई के नाम पर थी पट्‌टे की जमीन, एसडीएम के आश्वासन के बाद वापस लौटा

गुलाबगंज तहसील के अंतर्गत रकोली गांव का एक किसान पन्नालाल अहिरवार बुधवार को सुबह करीब 8 बजे पिंड भरते हुए अपने परिवार के साथ जिला मुख्यालय विदिशा के लिए निकला था। वह शाम करीब 6 बजे तक ग्राम वन और सोजना के बीच पहुंच गया था।

इसकी जानकारी लगने पर गुलाबगंज एसडीएम ब्रिजेंद्र रावत ने मौके पर पहुंचकर उसके जमीन संबंधी प्रकरण का यथासंभव निराकरण कराने का आश्वासन दिया। इसके बाद उसे समझा-बुझाकर वहीं से वापस कर दिया। उन्होंने उसे गुरुवार को चर्चा के लिए भी अपने कार्यालय में बुलाया है। पन्नालाल 10 घंटे में करीब 10 किमी तक पिंड भरते हुए ग्राम सोजना तक पहुंच गया था। वह रास्ते में जय न्यायाधीश और जय कलेक्टर के जयकारे भी लगाता हुआ आगे बढ़ रहा था। उसकी मां और पत्नी भी एक झोले में खाना और बोतल में पानी लेकर पीछे-पीछे चल रही थीं।

चाची की मौत हो चुकी है

पन्नालाल अहिरवार की चाची सुखियाबाई के नाम पर सरकारी योजना के तहत 5 बीघा जमीन का शासकीय पट्‌टा था। उनकी मौत के बाद पट्‌टे की जमीन फिर से शासकीय रिकार्ड में दर्ज हो गई थी। भतीजे पन्नालाल ने राजस्व कोर्ट में मुकदमा लड़ रहा था। लेकिन अभी तक उस जमीन का नामांतरण उसके नाम नहीं हुआ था। इसी मांग को लेकर वह पिंड भरते हुए विदिशा की ओर निकला था।

2 बार कोर्ट से हार मिली

रकोली निवासी पन्नालाल अहिरवार का जमीन संबंधी एक मामला विदिशा में राजस्व मंडल न्यायालय में चल रहा था। यहां पर वह अपना मुकदमा हार गया था। इससे पहले वह लोअर कोर्ट में भी केस हार चुका है। पहला मुकदमा हारने के बाद उसने राजस्व कमिश्नर न्यायालय में अपील की थी जो उसके पक्ष में नहीं थी।

चाची की नहीं थी कोई संतान

रकोली गांव की सुखिया बाई के नाम पर शासकीय योजना की जमीन का पट्‌टा था। वह नि:संतान थी। इस कारण उसकी मौत के बाद वह जमीन फिर से शासकीय रिकार्ड में दर्ज हो गई थी। अब पन्नालाल उस जमीन पर अपना दावा कर रहा है। यह मामला अभी विचाराधीन है।
-ब्रजेंद्र रावत, एसडीएम गुलाबगंज

हाईकोर्ट में करेंगे अपील
राजस्व मंडल न्यायालय में जो निर्णय हुआ है, वह पन्नालाल के पक्ष में नहीं गया है। इस कारण जिला प्रशासन को शासन से इस संबंध में जो गाइड लाइन मिली है, उसके अनुसार प्रशासन अब हाईकोर्ट में अपनी अपील कर रहा है। गुण-दोष के आधार पर ही कोई निर्णय हो सकता है।
-डा.पंकज जैन, कलेक्टर विदिशा

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंरिटेल मार्केट का किंग कौन? अमेजन ने रोकी रिलायंस ग्रुप में बिग बाजार की एंट्री, जानिए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से क्या बने हालात - एक्सप्लेनर - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser