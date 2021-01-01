पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

धरोहर की हो देखभाल:गुड़ी पड़वा पर होंगे उदयगिरी गुफा की खोज के 100 साल, सुझाव...सांची की तरह हों कार्यक्रम

विदिशा2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

वर्ष 1921 में तत्कालीन ग्वालियर स्टेट के पुरातत्व विभाग के अधीक्षक एमबी गर्दे ने विश्वविख्यात उदयगिरी पहाड़ी में गुफाओं की खोज की थी। 13 अप्रैल गुड़ी पड़वा को इन गुफाओं की खोज के 100 साल पूरे हो जाएंगे। इसके पुरातात्विक महत्व को देखते हुए एएसआई ने इसे अपने संरक्षण में लिया था। उदयगिरी अपनी गुफाओं, उनमें मौजूद पाषाण शिल्प के लिए जानी जाती है। यहां चौथी शताब्दी में गुप्तकाल में राजा समुद्रगुप्त द्वारा यवनों पर भारत की विजय के प्रतीक रूप में चंद्रगुप्त द्वितीय ने वराह प्रतिमा सहित अन्य गुफाओं का निर्माण करवाया था
मिट्‌टी के मलबे में दबा था सांची का सौंदर्य
सांची को एक अंग्रेज अफसर जॉन मार्शल ने 1818 में खोजा था। तब तक सांची प्राकृतिक कारणों से मिट्टी के मलबे के नीचे दब गया था। इसी कारण से 2 वर्ष पूर्व सांची की 200 वर्ष पूर्व खोज पर भव्य कार्यक्रम हुए। डाक टिकट भी निकला। मुख्यमंत्री, केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री पटेल को कलेक्टर के माध्यम से एक पत्र भेजकर भव्य समारोह की मांग की गई।

20 गुफाओं में 18 हिन्दू मंदिर, 2 जैन समाज के शामिल

10 रुपए खर्च करना प्रस्तावित था गुफाओं पर, इसमें से 9 रुपए खर्च भी हुए। ये ग्वालियर स्टेट के बजट की प्रतिलिपि पर अंकित है। यह दस्तावेज 1980 का है। 1928 की ग्वालियर प्रशानिक रिपोर्ट में उदयगिरि से संबंधित जानकारी है, जिसमें कहा है कि उदयगिरी केव्स को संरक्षित करने का काम किया। 1921 और सम्वत 1978 का बोर्ड है। इस पर ग्वालियर स्टेट के तत्कालीन पुरातत्व विभाग के अधिकारी एमबी गर्दे द्वारा सूचना पट लगाया था। इस पर गुफाओं को नुकसान पहुंचाने पर कार्यवाही की चेतावनी दर्ज है।

माधवराव सिंधिया ने कराया था जीर्णोद्धार
पुरातत्त्ववेत्ता नारायण व्यास बताते हैं आजादी के पहले ग्वालियर राज्य का पुरातत्व विभाग ने पुरातत्व महत्व के अनेक स्मारकों का जीर्णोद्धार किया। उनमें से एक उदयगिरि की गुफाओं का समूह है। उस समय ग्वालियर राज्य पुरातत्व विभाग के एमबी गर्दे इन्चार्ज थे। वर्ष 1921/विक्रम संवत 1978 इस विषय में उदयगिरी के सांस्कृतिक सूचना पट में गुफाओं का वर्णन करते हुए बताया गया है कि ग्वालियर नरेश महाराजा माधवराव सिंधिया अलीजाह बहादुर के राज्य काल में ग्वालियर के पुरातत्व विभाग ने इन गुफाओं का जीर्णोद्धार किया।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबडगाम में लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकी गिरफ्तार, DDC चुनाव जीतकर आए मेंबर्स पर हमले की फिराक में थे - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser