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बेतवा शुद्धिकरण:101 फीट लंबा ज्ञापन सीएम को देंगे

विदिशा2 घंटे पहले
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श्री रामलीला मेला परिसर में अखिल भारतवर्षीय धर्मसंघ एवं मप्र प्रांतीय श्री पंडित सभा का 60वां वार्षिक महाधिवेशन रविवार को हुआ। इस अधिवेशन में देशभर से आए विद्वानों ने चर्चा की। साथ ही सालभर में आने वाले त्योहार, पर्व और प्रमुख तिथियों पर अपनी राय रखी। इस दौरान विवादित तिथियों पर सहमति बनी। इस मौके पर बेतवा शुद्धिकरण की मांग को लेकर मानव श्रृंखला बनाई गई। इस मौके पर 101 फीट लंबे और 25 हजार लोगों के हस्ताक्षर वाले ज्ञापन को पढ़ा गया। यह ज्ञापन पहले का है जिसकी मांगों को अब तक पूरा नहीं किया गया है। इसलिए इस ज्ञापन की मांग फिर दोहराई गई। बेतवा की शुद्धिकरण की मांग का पत्र सीएम को दिया जाएगा।

गोशाला को मिले 1 रुपए किलो भूसा, नालों को नदी में मिलने से रोका जाए
नपा से विदिशा के चोर घाट आदि गंदे नालों को वैत्रवती में मिलने से रोकने की मांग की गई। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में भगवान श्री राम चन्द्र जी के भव्य मंदिर निर्माण के लिए यथा शक्ति अपना योगदान प्रदान करने की राम भक्तों से अपील की गई। गौशालाओं को एक रुपए किलो भूसा उपलब्ध कराने की प्रदेश शासन से मांग की गई। वृक्ष लगाने एवं पॉलिथीन का उपयोग न करने करने की अपील लोगों से की गई।

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