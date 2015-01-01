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स्वर्ग निर्माता भगवान विश्वकर्मा ...:अयोध्या के राम मंदिर की हूबहू 3 मंजिला प्रतिकृति

विदिशा3 घंटे पहले
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स्वर्ग निर्माता भगवान विश्वकर्मा ने त्रेता युग में भले ही इक्ष्वाकुवंशी राजाओं के लिए अयोध्या नगरी का निर्माण किया हो लेकिन विदिशा में सिविल लाइंस स्थित साकेत हायर सेकंडरी स्कूल के शिक्षकों ने धनतेरस और धन्वंतरि जयंती के उपलक्ष्य में अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर की आकर्षक, अद्भुत प्रतिकृति तैयार की है। राम मंदिर की इस प्रतिकृति को 10 शिक्षिकाओं ने रोजाना 5 घंटे लगातार काम करते हुए 30 दिन में तैयार किया है। राम मंदिर की यह प्रतिकृति अयोध्या में बन रहे राममंदिर की हूबहू प्रतिकृति है। प्रतिकृति के आसपास आकर्षक रंगोली सजाई की गई।

ऐसे किया राम मंदिर का निर्माण
राम मंदिर की तीन मंजिला यह प्रतिकृति 45 फीट लंबी, 42 फीट चौड़ी है। इस मंदिर की प्रतिकृति 2.50 फीट से लेकर गर्भगृह तक 12 फीट ऊंची है। इस राममंदिर को बनाने में हिटलान शीट के 5 बंडलों का प्रयोग किया गया है। इसमें 3 शीटों से 80 मीटर और 5 शीटों से 35 मीटर हिटलान मटेरियल की शीटों का उपयोग किया गया।

इनका सहयोग

साकेत स्कूल के संचालक और मार्गदर्शन देने वाले संजय पांडे ने बताया कि निर्मार्णाधीन राम मंदिर समसामयिक होने के कारण इस साल धन्वंतरि जयंती पर यहां राम मंदिर तैयार किया गया। शिक्षिका पूजा कश्यप के साथ सुजाता कन्हेरकर, सरिता सेंगर, पुष्पा भावसार, रानू जैन, नीतू ठाकुर, मोनिका तोमर, सुनीता अग्रवाल, बबली किरार, ऊषा बैनर्जी और लता मीना आदि आदि ने इसे तैयार करने में सहयोग किया है।

राम मंदिर में हैं 5 दरवाजे, 5 गेट, 101 पिलर और 51 गुंबद

राम मंदिर की प्रतिकृति का निर्माण करने वाली टीम में शामिल साकेत स्कूल की शिक्षिका पूजा कश्यप ने बताया कि इस राम मंदिर में अयोध्या के राम मंदिर की तरह 5 मुख्य दरवाजे, 5 मेन गेट, 101 पिलर और 51 गुंबद लगाए गए हैं। देखने में यह हूबहू अयोध्या के राम मंदिर की तरह ही दिखाई दे रहा है।

गर्भगृह में राम दरबार भी स्थापित
राम मंदिर की प्रतिकृति के गर्भगृह में विधि-विधान से राम दरबार की स्थापना भी की गई।

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