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ऑनलाइन फ्राॅड:शिक्षक के खाते से उड़ाए 43 हजार रुपए, सिविल लाइंस थाने में शिकायत

विदिशा3 घंटे पहले
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शहर के वार्ड 33 आम वाली कॉलोनी निवासी सरकारी शिक्षक प्रीतमसिंह अहिरवार के खाते से 43 हजार रुपए गायब हो गए। इस संबंध में उन्होंने बुधवार को सिविल लाइंस थाने में शिकायत की है। शिक्षक का आरोप है कि उनका एसबीआई विदिशा में उनका सेलरी खाता है। खाते से 1 फरवरी को 43 हजार रुपए निकाले गए हैं। इस संबंध में बैंक में शिकायत की। बैंक कर्मचारियों ने बताया कि खाता क्रमांक 38129298443 में ये राशि पहुंची है। राशि निकालने वाले का मोबाइल नंबर 9800641851 है।

कॉल करके मांगी थी एटीएम की जानकारी

शिक्षक ने बताया कि पहले एक कॉल आया था।। उसने बताया था कि वह एसबीआई का मैनेजर बोल रहा है। कॉल करने वाले का कहना था कि आपके एटीएम का नंबर और पासवर्ड बता दीजिए नहीं तो एटीएम बंद हो जाएगा। इसकी जानकारी देने के बाद खाते से रुपए गायब हो गए। शिक्षक पीतम सिंह ने बताया कि 2 फरवरी को जब सैलरी निकालने पहुंचे तो उनके खाते से रुपए गायब होने की जानकारी मिली।

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