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राहत:31 दिन में से 6 दिन एक भी पॉजिटिव नहीं निकला

विदिशा2 घंटे पहले
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  • 6603 की जांच में 91 की रिपोर्ट आई पाॅजिटिव, 11 घर में, 3 आईसीयू, 2 मेडिकल कॉलेज में भर्ती

नए साल का पहला महीना लोगों के लिए कई खुशियां लेकर आया। एक तो कोरोना संक्रमित मरीजों की बढ़ती संख्या कम हो गई और दूसरे इससे होने वाली मौतों का सिलसिला भी थम गया है। जनवरी में 23, 26, 27, 29, 30 और 31 जनवरी को एक भी मरीज पॉजिटिव नहीं आया है। बाकी दिनों में 11 से कम ही यह आंकड़ा रहा है
इस महीने 6603 लोगों ने कोरोना की जांच कराई। इसमें से सिर्फ 91 लोगों की रिपोर्ट ही पॉजिटिव आई है। पूरे महीने में गौर किया जाए सिर्फ 1 जनवरी को ही सर्वाधिक 11 मरीज पॉजिटिव निकले थे। इसके बाद रोजाना औसतन 3 से 4 मरीज ही संक्रमित निकले हैं। अब तक कुल 71 लोगों की मौत हो चुकी है। 30 जनवरी की शाम तक विदिशा जिले में कुल 15 मरीज ही कोरोना से संक्रमित बचे हुए हैं। इनमें से 11 मरीज होम आइसोलेशन में हैं। 3 मरीज आईसीयू में भर्ती हैं। 2 मरीजों को मेडिकल कालेज के आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। 31 दिसंबर तक कुल 61 मौतें थीं। 12 जनवरी तक 10 मौतें बढ़कर 71 मौत हो चुकी हैं। 30 जनवरी तक कुल 3596 मरीज संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 3510 मरीज पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं।
अगस्त- सितंबर में 700 के सैंपल लेते थे अभी जांच के लिए भेज रहे 200 से ज्यादा
पिछले साल जुलाई-अगस्त के महीने में जब कोरोना का संक्रमण सबसे ज्यादा तेज गति से फैल रहा था, उस समय रोजाना औसतन 500 से लेकर 700 लोगों के सैंपल जांच के लिए भेजे जा रहे थे, लेकिन अब इनकी संख्या कम हो गई है। इसके बाद भी रोजाना 200 से ज्यादा लोगों की जांच की जा रही है।

पहला मरीज 5 अप्रैल को आया था, अब 15 ही भर्ती
विदिशा जिले में पहला पिछले साल 5 अप्रैल को सिरोंज में आया था। यहां दिल्ली की जमात से 30 साल का इमरान खान नामक युवक गंजबासौदा से होते हुए सिरोंज पहुंचा था। इस जमात में 10 लोग शामिल थे। ये जमाती असम के रहने वाले थे। वहीं दूसरी ओर 30 जनवरी को सीएमएचओ डा.केएस अहिरवार द्वारा जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार जिले में कुल 15 एक्टिव केस थे। इनमें से 11 को होम आइसोलेशन में रखा गया है।

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