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ये गलत है... नसबंदी शिविर:पिछले शिविर में 7 महिलाएं मिली थीं पॉजिटिव, फिर भी सोशल डिस्टेंस भूले

विदिशाएक घंटा पहले
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राजीव गांधी स्मृति चिकित्सालय में नसबंदी शिविर में बीते शनिवार को आपरेशन करवाने आई 7 महिलाएं कोरोना जांच के दौरान संक्रमित पाई गई थी। जिन्हें विदिशा कोविड सेंटर भेजा गया था। उसके बावजूद अस्पताल में सोशल डिस्टेंस और मास्क को लेकर खुद महिलाएं और उनके परिजन सचेत नहीं दिखे। विदिशा से आए डाक्टर शरद कुशवाह ने बताया कि गुरुवार को 55 महिलाओं के आपरेशन किए।

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