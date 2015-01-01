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9 कोरोना संक्रमित मिले, 7 दिन में 79:अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में मिले 77 मरीज, नवंबर में इनकी संख्या में 2 का इजाफा

विदिशा3 घंटे पहले
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कोरोना वायरस संक्रमण दोबारा पीक पर आने को लेकर स्वास्थ्य विभाग सतर्क है। विभाग का अनुमान है कि तापमान में गिरावट कोरोना वायरस की ग्रोथ के लिए बेहतर है। इसलिए दिसंबर में मरीजों की संख्या बढ़ सकती है। फिलहाल जिले में कोरोना के 109 एक्टिव मरीज है। जिसमें 22 मरीज घर पर रहकर कोरोना का इलाज करा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 9 पॉजिटिव मरीज मिले। अब तक कोरोना से ठीक होकर 2076 मरीज घर जा चुके हैं। जबकि कोरोना के जिले में अबतक 2234 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। सीएमएचओ डॉ केएस अहिरवार ने बताया चूंकि ठंड वायरस के ग्रोथ के लिए बेहतर होती है। इस कारण से दिसंबर में मरीजों की संख्या बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। क्योंकि यूरोपियन देश जहां पर तापमान में गिरावट आ रही है, वहां कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है।

चिंता... ठंड में संक्रमण ज्यादा फैलता है

अब तक 49 की मौत
नवंबर के 7 दिन में 79 नए संक्रमित मिल चुके हैं। वहीं 49 लोग कोरोना की वजह से दम तोड़ चुके हैं। एक सप्ताह पहले जिले में कोरोना के 77 मरीज मिले थे। पिछले सप्ताह की तुलना में इस सप्ताह दो मरीज ज्यादा मिले हैं।
लोगों में बेफिक्री
शहर में त्योहार पर कई जगह भीड़ देखी जा रही है। लोगों को कोरोना की बिल्कुल भी फ्रिक नहीं है। इस लापरवाही के लिए प्रशासन, पुलिस की टीम भी जिम्मेदार हैं। कहीं गाइड लाइन का पालन नहीं हो रहा है।

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