पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

दुष्कर्म:एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने छत्तीसगढ़ सरकार का पुतला जलाया

विदिशाएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक

नाबालिग के साथ हुई दुष्कर्म की घटना का विरोध करने वाले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं पर की गई कार्रवाई के विरोध में गुरुवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने माधवगंज पर छत्तीसगढ़ सरकार का पुतला दहन किया। कार्यकर्ताओं का कहना था कि पिछले महीने 22 नवंबर को छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में 14 साल की जनजाति बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। इनके दोषियों पर अभी तक वहां के शासन-प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। जब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा 13 दिसंबर कलेक्टोरेट परिसर पर प्रदर्शन किया गया तो प्रदर्शन समाप्त होने के बाद शाम के समय कार्यकर्ताओं को पुलिस ने कार्यालय में चर्चा करने बुलाया और बल पूर्वक अवैधानिक तरीके से गिरफ्तार किया। इसके विरोध में पुतला जलाया गया।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंदिल्ली विधानसभा में कृषि कानूनों का पर्चा तार-तार, देश में कोरोना संक्रमित हो सकते हैं एक करोड़ पार - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज दिन की शुरुआत संतोषजनक कार्यों से होगी। मित्रों या सहयोगियों के साथ फोन पर ही कोई महत्वपूर्ण वार्तालाप फायदेमंद साबित होगी। आप अपने आत्मविश्वास तथा भरपूर ऊर्जा द्वारा अपने कार्यों को उचित ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें