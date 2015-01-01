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  • After The Election Of 1993, Who Lost, After 20 Years, He Became The MLA For The Second Time After Defeating The Same Laxmikant, Govardhan Upadhyay Of Congress.

स्मृति शेष...:1993 का विस चुनाव जिनसे हारे थे, 20 साल बाद उन्हीं लक्ष्मीकांत को हराकर दूसरी बार विधायक बने थे कांग्रेस के गोवर्धन उपाध्याय

विदिशा3 घंटे पहले
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  • सिरोंज-लटेरी क्षेत्र के पूर्व विधायक का इंदौर में इलाज के दौरान निधन, अंतिम यात्रा आज

सिरोंज-लटेरी विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक और प्रभावी कांग्रेस नेता गोवर्धन उपाध्याय (77)नहीं रहे। आनंदपुर में स्थित सद्गुरू सेवा ट्रस्ट के नेत्र चिकित्सालय का संचालन करने वाले पूर्व विधायक गोवर्धन उपाध्याय बीते कुछ समय से बीमार चल रहे थे। उन्हें लीवर संबंधी बीमारी थी और इन्दौर के बांबे अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। गुरूवार दोपहर में उन्होंने वहीं पर अंतिम सांस ली। अंतिम शव यात्रा 6 नवंबर को 11 बजे निज निवास आनंदपुर में निकाली जाएगी।

चार बार विस चुनाव लड़ा, दो बार क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया

35 साल तक वे सिरोंज-लटेरी क्षेत्र में कांग्रेस के आधार स्तंभ रहे। 1977 में उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ा था। इसके बाद 1985 में वे कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े और भाजपा प्रत्याशी घनश्याम गर्ग को हराकर पहली बार विधायक बने। 1993 में एक बार फिर वे कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े लेकिन इस बार भाजपा प्रत्याशी लक्ष्मीकांत शर्मा ने उन्हें पराजित कर दिया। शर्मा का यह पहला चुनाव था और इसके बाद वे लगातार चार बार क्षेत्र के विधायक रहे और भाजपा सरकार में मंत्री भी बने। 2013 में कांग्रेस ने एक बार फिर श्री उपाध्याय को प्रत्याशी बनाया और मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा को पराजित कर अपनी हार का बदला लिया।

कांग्रेस के एकमात्र व्यक्ति जो दो बार क्षेत्र के विधायक बने
1956 में मप्र के गठन के बाद हुए विधानसभा चुनावों में सिर्फ 3 बार क्षेत्र से कांग्रेस विधायक बन सके हैं। पहली बार मौलाना तरजीह मशरीक कांग्रेस के विधायक बने थे और उनके बाद सिर्फ स्वर्गीय उपाध्याय ही दो बार कांग्रेस के विधायक बन सके।

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