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अब तेरा ही सहारा:अर्जी... पांच साल पहले पाकिस्तान से लौटी गीता को परिजनों से मिलने की आस खींच लाई हनुमान मंदिर

विदिशा3 घंटे पहले
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  • मूकबधिर गीता को पूर्व विदेश मंत्री स्व. सुषमा स्वराज लाई थी हिन्दुस्तान

करीब 5 साल पहले पूर्व विदेश मंत्री स्व. सुषमा स्वराज के प्रयासों से पाकिस्तान से भारत लौटी मूक-बधिक बेटी गीता ने अपने परिजनों से मिलने की आस में गुरुवार को गुलाबगंज पहुंचकर वहां हनुमान मंदिर में भगवान के सामने अर्जी लगाई।
पाकिस्तान से लौटे हुए उसे 5 साल का समय हो गया है लेकिन अभी तक उसके माता-पिता का पता नहीं चला है। गीता ने यहां इशारों में बताया कि उसके गांव में गन्ना, मूंगफली और धान की खेती होती थी। उसके बचपन में गांव में 2 बोगी वाली एक भाप की ट्रेन भी आती थी। यहां विधिवत पुजारी दिनेशानंद सागर महाराज से अपनी अर्जी भी लगवाई। गीता के साथ इंदौर आनंद सर्विस सोसायटी के संचालक ज्ञानेंद्र पुरोहित भी आए हुए थे। जिनको गीता की जिम्मेदारी दी गई है।
हर साधन अपना रहे हैं
श्री पुरोहित का कहना है कि हम हर रेलवे स्टेशन पर एवं बड़े शहरों के मुख्य स्थानों पर गीता के चित्र के पंपलेट लगाकर उसका निवास खोजने का प्रयास कर रहे हैं। अन्य साधन भी अपनाए जाएंगे ताकि गीता को उसके घर भेजा जा सके। उन्होंने गीता की खोजबीन के लिए प्रदेश के डीजीपी और रेलवे डीआरएम से भी मदद मांगी है। अधिकारियों ने इस पुण्य कार्य में पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया है। इसके अलावा इलेक्ट्रानिक और प्रिंट मीडिया का भी सहयोग लिया जा रहा है।

5 साल की उम्र से लापता गीता इशारों में बताती है- गांव में 2 बोगी वाले भाप के इंजन वाली ट्रेन आती थी
ज्ञानेंद्र पुरोहित का कहना था कि गीता हमारी सोसाइटी में रह रही है वह इशारों में बताती है कि वह करीब 5 साल की उम्र से गांव से लापता है। अब उसकी उम्र करीब 25 साल है। जहां उसका गांव है वहां 2 बोगी की भाप के इंजन वाली ट्रेन आती थी। गांव के पास मंदिर। वहां नदी भी है। इडली और डोसा खाने का ठेला लगता है। गीता समझौता एक्सप्रेस से अमृतसर से लाहौर में पहुंची थी। वहां ईदी फाउंडेशन के जेदी साहब ने उसको सहारा देकर भारत सरकार को सूचित किया था।

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