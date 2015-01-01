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गरीब बस्ती:अतिक्रमण के नाम पर गरीबों और दलितों पर हो रहा अत्याचार: भार्गव

विदिशा3 घंटे पहले
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जतरापुरा स्थित गरीब बस्ती एवं आस-पास के क्षेत्र में हुए अतिक्रमण को विधायक शशांक भार्गव ने भाजपा नेताओं के इशारे पर प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई को दलित एवं गरीबों पर अत्याचार बताया है। विधायक श्री भार्गव जतरापुरा में प्रशासन द्वारा किए गए अतिक्रमण से प्रभावित हुए लोगों से मिले एवं उनका दर्द जाना। निवासियों ने बताया कि कुछ जातिगत लोगों के अतिक्रमण भाजपा नेताओं के इशारों पर हटाए गए हैं, जबकि कुछ लोगों के वहां पक्के निर्माण भी हो चुके हैं, उन्हें नहीं तोड़ा गया।

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