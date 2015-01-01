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  • Barely Approved The Construction Of The Bridge, But Even After 2 Months, The Contractor Has Not Signed An Agreement, Now Will Seize The Bail Amount And Give Another Contract

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कब तक इंतजार:बमुश्किल से पुल बनाने राशि मंजूर, लेकिन 2 माह बाद भी ठेकेदार ने एग्रीमेंट नहीं किया, अब अमानत राशि जब्त कर दूसरा ठेका देंगे

विदिशाएक घंटा पहले
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30 सितंबर 2019 में तेज बारिश में बहे कांदई नदी के पुल का अभी तक शुरू नहीं हो सका। यह पुल सद्गुरु नेत्र चिकित्सालय के पास है। पुल न बनने के कारण हो रही दिक्कतों को सद् गुरु ट्रस्ट ने पीडब्ल्यूडी विभाग सहित प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से लगातार पत्राचार किए। जिसका नतीजा यह हुअा कि पुल के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा 63 लाख तीन हजार रुपए की राशि मंजूर की गई। साथ ही अक्टूबर 2020 में ब्यावरा के ठेकेदार सुरेंद्र सिंह सिसोदिया को यह पुल बनाने का ठेका दिया गया लेकिन ठेकेदार द्वारा दो महीने का समय बीतने के बाद भी अब तक एग्रीमेंट नहीं किया गया है। पीडब्ल्यूडी सिरोंज के एसडीओ अरविंद पाठक का कहना है कि ठेकेदार एग्रीमेंट करने नहीं आया। इसके चलते उसकी अमानत राशि राजसात कर दोबारा टेंडर निकाला जाएगा। इस प्रक्रिया में लगभग 1 से डेढ़ माह का समय लगेगा।

टूटे पुल से गुजरने में दिक्कत... यहां से गुजरने वाले रामू रघुवंशी और संजीव कुशवाह ने बताया कि उन्हें हर दूसरे तीसरे दिन सेंट्रल बैंक और अस्पताल आना जाना होता है। यह पुल टूट जाने के कारण काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है।

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