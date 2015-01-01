पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

नगरपालिका:बिना नोटिस दिए मकान तोड़े, अब कहां रहने जाएं

विदिशा3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

कांग्रेस नेता देवेंद्रसिंह राठौर, अरुण अवस्थी सहित अनेक लोगों ने शुक्रवार को कलेक्टोरेट पहुंचकर नगरपालिका द्वारा बिना पूर्व सूचना के पीतल मिल चौक के पास नगरपालिका और जिला प्रशासन द्वारा 3 लोगों के पक्के मकान तोड़ने की कार्रवाई का विरोध किया है। इस मौके पर कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा गया। इसमें कहा गया है कि नपा ने गरीब और बेरोजगार लोगों के मकान तोड़ दिए हैं। इन लोगों को अभी तक विस्थापित नहीं किया गया है। अब कहां रहे। इन लोगों को मकान के पट्टे दिए जाएं और इनका पुनर्वास किया जाए। इस मौके पर वे लोग भी पहुंचे थे जिनके मकान तोड़े गए हैं। उनके परिवार के बच्चे भी कलेक्टोरेट तक गए थे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंटीचर की नौकरी छोड़ रोटी बेचने का स्टार्टअप शुरू किया, दो साल में 30 लाख रुपये पहुंचा टर्नओवर - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- ईश्वरीय सत्ता तथा अध्यात्म पर बढ़ता आपका विश्वास आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रहा है। आप एक नए जोश व आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहेंगे और सफल भी होंगे। अध्ययनरत ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें