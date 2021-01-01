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विधायक नाराज:जनप्रतिनिधियों को नहीं बुलाना जनता का अपमान: विधायक

विदिशा3 घंटे पहले
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विधायक शशांक भार्गव ने कलेक्टर विदिशा एवं मुख्य सचिव को एक पत्र लिखा है। इसमें कहा गया है कि सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों के बाद भी विदिशा में जिला प्रशासन द्वारा प्रमुख अधिकारियों की उपस्थिति में चुने हुए जनप्रतिनिधियों की अवहेलना की जा रही है।

प्रोटोकाल का उल्लंघन कर शासन की योजनाओं के शुभारंभ कार्यक्रम एवं विकास, निर्माण कार्यों के लोकार्पण, शिलान्यास कार्यक्रमों में जिला प्रशासन द्वारा लगातार वर्तमान चुने हुए जन प्रतिनिधियों को आमंत्रित नहीं करके उनकी अवहेलना व क्षेत्र की जनता का भी अपमान किया जा रहा है। कार्यक्रमों में प्रोटोकाल का पालन नहीं किया जा रहा है।

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