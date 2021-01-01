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पल्स पोलिया अभियान:बेटी पंखुड़ी को पोलियो की दवा पिलाने बूथ केंद्र पर पहुंचे कलेक्टर

विदिशा2 घंटे पहले
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जिले में रविवार से पल्स पोलिया अभियान शुरू हो गया है। इस अभियान के तहत खुद कलेक्टर डॉ पंकज जैन अपनी बच्ची पंखुड़ी को पोलियो की विमुक्ति की दवा पिलाने के लिए जिला चिकित्सालय के बूथ पर पहुंचे। इस दौरान कलेक्टर डॉ जैन के साथ उनकी पत्नी तन्वी सुंदरियाल (आईएएस) भी बूथ केंद्र पर आईं। खास बात यह है कि इसी केंद्र पर कलेक्टर डॉ जैन ने भी एक नवजात बच्ची को दवा पिलाकर इस अभियान में सहभागिता भी निभाई। जिले में बूथ केंद्र व घर घर जाकर पोलियो की दवा पिलाने के लिए 1276 बी टीम एवं 459 सी टीम बनाई गई हैं।

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