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यात्रियों की मांग:अपडाउनर्स की पीड़ा समझो ट्रेनों में मासिक पास हो शुरू

विदिशा2 घंटे पहले
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सावरकर बाल बिहार परिसर में रविवार को विदिशा डाउनर्स संघ की बैठक हुई। बैठक में मुख्यमंत्री एवं सांसद के नाम समस्याओं को बतलाते हुए ज्ञापन दिया। इसमें जल्द से जल्द ट्रेनों में मासिक पास चालू करवाने और जोन की छोटी पैसेंजर ट्रेनों को चलाने की मांग की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व नपाध्यक्ष मुकेश टंडन ने कहा कि अपडाउनर्स की पीड़ा को समझते हैं। वे भी अपडाउनर्स रह चुके हैं। उन्होंने कहा कि फरवरी माह से अपडाउनर्स की कापी हद तक समस्याएं खत्म हो जाएंगी। बैठक में भाजपा नेता दीपक तिवारी और रामपालसिंह राजपूत मुख्य रूप से मौजूद रहे। अपडाउनर्स संघ की इस बैठक में संघ के अध्यक्ष कमलेश सेन, कार्यकारी अध्यक्ष मनीष ठाकुर, उपाध्यक्ष राधेश्याम , संजय माहेश्वरी, अनिल श्रीवास्तव आदि शामिल थे।

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