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श्री गोपालकृष्ण गौशाला:गोपाष्टमी पर गोशाला में गायों का पूजन कल, इस बार नहीं निकलेगा जुलूस

विदिशा3 घंटे पहले
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श्री गोपालकृष्ण गौशाला विदिशा सेवा न्यास से जुड़े संतोष ताम्रकार ने बताया कि इस वर्ष 22 नवंबर रविवार को गोपाल कृष्ण गोशाला में गायों का पूजन किया जाएगा। साल 1994 से ही गौशाला की गायों का चल समारोह निकाला जाता रहा है। चल समारोह में घर-घर, द्वार-द्वार लोग गायों का पूजन करते रहे हैं। अब कोरोना काल के चलते शासन की गाइड लाइन का पालन करते हुए इस बार गोपाष्टमी पर गायों का चल समारोह नहीं निकाला जाएगा। गौशाला में सुबह 8 बजे से केवल गायों का पूजन किया जाएगा। ट्रस्ट के अध्यक्ष अशोक गोयल, सचिव संतोष ताम्रकार, कोषाध्यक्ष मनीष अग्रवाल ने गोपूजन में शामिल होने का अनुरोध किया है।

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