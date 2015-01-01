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अस्थायी लाइसेंस जारी:पटाखा दुकानों के ऑनलाइन आवेदन 7 तक, उसी दिन ड्रा खुलने की उम्मीद

विदिशा3 घंटे पहले
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पटाखा व्यापारी 7 नंवबर तक आवेदन कर सकते हैं। दीपावली पर फुटकर आतिशबाजी विक्रय के अस्थायी लाइसेंस जारी करने के लिए शासन ने 7 नवंबर तक का समय तय किया है। व्यापारियों को उम्मीद है कि 7 नवंबर को रात तक दुकानों के लिए ड्रा खोल दिया जाएगा। गौरतलब है कि इस बार दिवाली के लिए पटाखा बाजार के लाइसेंस और दुकानों की प्रक्रिया शासन ने शुरू की है। हर बार दिवाली के एक सप्ताह पहले दुकानें खुलने की प्रक्रिया पूरी होती जाती है लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ।

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