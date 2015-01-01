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ऑटोमोबाइल सेक्टर:धनतेरस कल, व्यापारियों को अच्छे कारोबार की उम्मीद

विदिशा2 दिन पहले
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  • धनतेरस के लिए बाजार सजने लगा, कई कंपनियां ग्राहकों को लुभाने के लिए दे रहीं स्कीम

ऑटोमोबाइल सेक्टर और इलेक्ट्रानिक कारोबारियों को इस बार धनतेरस और दिवाली पर अच्छे कारोबार की उम्मीद है। धनतेरस 12 नवंबर को है। इसके लिए दुकानदारों ने अपनी तैयारियों शुरू कर दी हैं। इलेक्ट्रानिक और ऑटोमोबाइल सेक्टर की कंपनियों को ग्राहकों को लुभाने कई तरह की स्कीम दे रही हैं। कोरोना के बावजूद ऑटोमोबाइल सेक्टर में बूम है। वैसे तो हर बार ऑटोमोबाइल सेक्टर में नवरात्रि से खरीदारी शुरू होती है और धनतेरस तक चलती है। लेकिन इस बार नवरात्रि से खरीदारी शुरू हो गई है और छोटी दीवाली तक खरीदार चलेगी। वहीं धनतेरस के लिए अभी से वाहनों की बुकिंग हो गई है। लोगों ने पहले ही मनपसंद फोर व्हीलर और टू व्हीलर की बुकिंग करा ली है। 17 साल बाद दीपावली पर सर्वार्थसिद्धि योग : त्योहारी सीजन में खरीदारी को लेकर शुभ मूहूर्त बन रहे हैं। 17 साल बाद दीपावली पर सर्वार्थसिद्धि योग भी बन रहा है। इसके पहले 2003 में ऐसा हुआ था। पंडित विनोद शास्त्री के अनुसार इस योग के चलते दीपावली पर की गई खरीदारी ज्यादा फायदेमंद होगी। 11 नवंबर को इस दिन उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र होने से वृद्धि देने वाला वर्धमान योग और चंद्र-मंगल का दृष्टि संबंध होने से महालक्ष्मी योग भी रहेगा। इस मुहूर्त में हर तरह की खरीदारी की जा सकती है। साथ ही वैधृति योग भी बनने से औजार, मशीनरी और व्हीकल खरीदी के लिए विशेष मुहूर्त रहेगा। 12 नवंबर को धनतेरस पर्व रहेगा। खरीदारी के लिए इसे अबूझ मुहूर्त भी कहा जाता है। इस दिन प्रदोष और हस्त नक्षत्र का योग भी बनने से वाहन, भूमि, भवन, आभूषण व वस्त्र आदि की खरीदारी करना मंगलकारी रहेगा।

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