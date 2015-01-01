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सफाई में कमी:अतिक्रमण हटाने पर विवाद, 9 दुकानदारों से वसूले 3300 रुपए

विदिशाएक घंटा पहले
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कलेक्टर पंकज जैन ने गुरूवार को खाई रोड, तोपपुरा आदि इलाके का दौरा किया। इस दौरान सड़क किनारे खड़े वाहनों का हटाया गया। सफाई में कमी नजर आने पर अमले को फटकार भी लगाई। गुरूवार को नगरपालिका के अमले ने तिलक चौक से लेकर माधवगंज तक रोड पर सामान रखकर अतिक्रमण करने वालों का अतिक्रमण हटाते हुए जुर्माने की कार्रवाई की है। नपा के इंजीनियर अशोक राय ने कार्रवाई के दौरान 9 दुकानदारों के खिलाफ चालान बनाकर 3 हजार 300 रुपए की राशि वसूली की गई है। इस दौरान कई जगह पर दुकानदारों और नपा की टीम के बीच विवाद की स्थिति भी बनी।

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