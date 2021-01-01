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मौसम का मिजाज:दो दिन बाद होगी बूंदाबांदी, 3 से 4 डिग्री गिरेगा तापमान

विदिशा5 घंटे पहले
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अगले 2 दिनों बाद मौसम एक बार फिर करवट बदलेगा। हल्की बूंदाबांदी का दौर फिर से शुरू हो जाएगा। हवाओं का रुख भी बदल जाएगा। उत्तर दिशा की ओर से हवाएं चलने लगेंगी। इससे तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट आएगी।

इस संबंध में और जानकारी देते हुए कृषि महाविद्यालय सीहोर के मौसम वैज्ञानिक डा.एसएस तोमर ने बताया कि अभी हवाओं की दिशा दक्षिण-पूर्व से चल रही है। 3 दिन बाद उत्तर की दिशा से ठंडी हवाएं चलेंगी। शीतलहर का प्रकोप बढ़ेगा। इस दौरान बूंदाबांदी भी होगी। हल्के और मध्यम बादल भी छाए रहेंगे। इस दौरान ज्यादा बारिश नहीं होगी। बुधवार को न्यूनतम तापमान 8.5 और अधिकतम तापमान 28 डिग्री दर्ज किया गया। बारिश से फसलों को फायदा होगा। तापमान में लगातार कमी रहने से फसलों की उत्पादकता भी बढ़ेगी।

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