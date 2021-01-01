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शराब:रास्ते में पी शराब, बाइक सहित नहर में गिरा, मौत

विदिशा2 घंटे पहले
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मंडीदीप के खनपुरा निवासी 50 वर्षीय हरिसिंह पुत्र दयालसिंह आदिवासी का शव कोतवाली थाने के लश्करपुर रोड पुलिया के पास नहर में मिला। एसएसआई शंकरलाल यादव ने बताया कि हरसिंह अपने बहू को लेने बहनोई जगदीश के साथ मंडीदीप से अशोकनगर के लिए निकले थे। शनिवार को उन्होंने रास्ते में शराब पी। इसके बाद विदिशा के पास भी शराब पी। शराब पीने के बाद वे जगदीश के साथ लश्करपुर पुलिया के पास पहुंचे। जगदीश ने नई बाइक उठाई थी। इसलिए उसे साथ लेकर निकले थे। ज्यादा नशे के कारण जगदीश परेशान हो गया। तब वह हरिसिंह के लिए चाय लेने ढोलखेड़ी तिराहे पर आया। इस बीच हरिसिंह पुलिया से नीचे नहर में गिर गया। इससे उसकी मौत हो गई। रविवार को शव का पीएम कराया गया।

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