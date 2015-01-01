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मौसम की बदली चाल:पूर्वी हवा का असर; 14 किमी/घंटे की रफ्तार से चलेगी हवा

विदिशा3 घंटे पहले
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  • हवा की दिशा बदलने से रात का पारा 7 डिग्री तक गिरने के साथ बारिश की संभावना भी

पूर्व की ओर से चली तेज हवा के कारण एक दिन में ही शुक्रवार और शनिवार की दरम्यानी रात करीब 7 डिग्री तक न्यूनतम तापमान में गिरावट की संभावना है। अगले 3 दिन तक 10 से 14 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलती रहेंगी। इन हवाओं की दिशा पूर्व की ओर से रहेगी। इस कारण बेमौसम बारिश होने की संभावना भी जताई जा रही है। इससे पहले उत्तर-पूर्व दिशा की ओर से हवा चल रही थीं। शुक्रवार को न्यूनतम तापमान 17 डिग्री और अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

पहले हवा की दिशा उत्तर-पूर्व थी
इधर दिनभर तेज हवाओं का दौर चलता रहा। हवा की गति 10 से 14 किमी प्रति घंटे की स्पीड से थी। इस संबंध में कृषि महाविद्यालय सीहोर के मौसम वैज्ञानिक डा.एसएस तोमर ने बताया कि हवाओं की दिशा अभी तक उत्तर-पूर्व की ओर से बनी हुई थी। इसमें सर्दी कम हो रही थी।

अगले 3 दिन में मौसम में तेजी से बदलाव
शुक्रवार से हवा की दिशा केवल पूर्व की दिशा से हो गई है। इस वजह से एक ही दिन में करीब 7 डिग्री तक तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। शुक्रवार-शनिवार की रात यह गिरावट आएगी। अगले 3 दिन तक मौसम में तेजी से बदलाव देखने को मिलेंगे। इसमें बारिश की संभावन भी जताई जा रही है। कहीं-कहीं ओलावृष्टि की आशंका से भी इंकार नहीं किया जा सकता।

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