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जयंती...:पांचवां राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस आज

विदिशा3 घंटे पहले
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पांचवां राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस धन्वन्तरि जयंती के अवसर पर 13 नवंबर को मनाया जाएगा। इस बार पांचवें राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस की थीम आयुर्वेद फॉर कोविड-19 पेंडेमिक रखी गई है। इसी थीम पर आधारित कोविड-19 से बचाव और नियंत्रण के लिए जन जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जिला आयुष अधिकारी ने बताया कि जनसमुदाय के बीच कोविड-19 से बचाव एवं प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ़ाने का संदेश देने के लिए पोस्टर, स्लोगन, फ्लैक्स, परिचर्चा एवं गृह भ्रमण आदि गतिविधियां की जाएंगी। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस पर औषधीय पौधे का तना वितरण, औषधीय पौधों का गमले में प्रदर्शन, पंच वाटिका (पीपल, बरगद, बेल, आंवला, अशोक) वृक्षों का रोपण एवं आयुर्वेदिक औषधिक के पौधों का स्वरसायन बनाने की विधियां बताई जाएगी।

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