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परिसर से उठ रहा काला धुआं:मेडिकल कॉलेज परिसर में कचरे में लगाई आग, धुआं दूर तक दिखा तो फैली दहशत

विदिशा2 दिन पहले
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  • धुएं से मरीजों को हुई परेशानी कलेक्टर के निर्देश पर तत्काल बुझाई गई आग

मेडिकल कॉलेज परिसर में कचरे के ढेर में लगी आग से आसपास के इलाके में लोगों में दहशत फैल गई। दरअसल कॉलेज के परिसर से उठ रहा काला धुआं जहां दूर दूर तक दिखाई दे रहा था, वहीं मेडिकल कॉलेज में संचालित अस्पताल के वार्डों में भर्ती मरीज इस धुएं से घबरा गए। इस आग के संबंध में कलेक्टर डॉ पंकज जैन तक तक सूचना पहुंच गई। कलेक्टर डॉ जैन के संज्ञान में यह मामला आते ही इस आग को बुझाने की कार्रवाई की गई। कलेक्टर ने आग को तत्काल बुझाने के निर्देश दिए थे। इसके बाद ठेकेदार द्वारा टैंकर से पानी डालकर आग बुझाई गई। जानकारी के मुताबिक मेडिकल कॉलेज में चल रहे निर्माण कार्यों से संबंधित अनुपयोगी सामग्री को नष्ट करने के लिए ठेकेदार द्वारा जलाया गया था। मेडिकल कॉलेज के परिसर में एक खुली जगह पर ढेर लगाकर कचरे में आग लगा दी गई। जिस जगह पर कचरे के ढेर में आग लगाई गई थी उससे कुछ ही दूरी पर मेडिकल कॉलेज के अस्पताल के वार्ड हैं। इन वार्ड में भर्ती मरीजों व उनके परिजनों ने आग के धुएं से परेशानी और भय होने पर इसकी शिकायत कलेक्टर से तक कर दी। इसके बाद कलेक्टर ने तत्काल मेडिकल कॉलेज प्रबंधन को आग बुझाने के निर्देश दिए। कलेक्टर के निर्देश पर मेडिकल कॉलेज प्रबंधन संबंधित ठेकेदार के माध्यम से आग बुझा दी गई।

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