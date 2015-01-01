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परेशानी बताई:चार हजार रु. नहीं दिए तो बुजुर्ग पिता को पीटा, बेटी के साथ शिकायत करने पहुंचे

विदिशा3 घंटे पहले
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नटेरन थाने के नया गोला निवासी 60 वर्षीय बुजुर्ग भंवरलाल साहू ने गुरुवार को एसपी ऑफिस आकर अपनी परेशानी बताई। बुजुर्ग का उनकी बेटी श्यामलता साहू साथ लेकर आई थी। बुजुर्ग का कहना है कि बेटे विकेश ने मारपीट की। वह मुझसे चार हजार रुपए मांग रहा था। नहीं देने पर मारपीट की गई। इस वजह से मुझे कई जगह चोट आई है।

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