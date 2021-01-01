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क्रिकेट टूर्नामेंट:किंग्स इलेवन से 142 रनों से जीता जीएमसीसी ए, 20 गेंद में 51 रन बनाने पर भुवन मैन ऑफ द मैच

विदिशा5 घंटे पहले
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  • जीएमसीसी लेदर बॉल लीग क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल में 47 चौके और 10 छक्के लगे

एसएसएल जैन कॉलेज के मैदान में बुधवार को जीएमसीसी लेदर बॉल लीग क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल मैच में 20 ओवर में खूब चौके-छक्के पड़े। दोनों टीम के खिलाड़ियों ने 47 चौके और 10 छक्के मारे। फाइनल मैच जीएमसीसी ए ने किंग्स इलेवन को हराकर जीत लिया। यह मैच जीएमसीसी ने 142 रन के बड़े अंतर से जीत लिया।

सबसे पहले किंग्स इलेवन के कप्तान ने सागर चौरसिया ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। पिच पर पहले बल्लेबाजी करने उतरे जीएमससी के सलामी बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर सके। भुवन शर्मा और हिमांशु भदौरिया ने मोर्चा संभाला और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। भुवन ने 20 बॉल पर 51 रन ठोके और हिमांशु ने 32 बॉल पर 76 रन बनाए।

17 ओवर में 116 रन पर धराशायी हो गई किंग्स इलेवन

जीएमसीसी के 258 के लक्ष्य का पीछा करते हुए किंग्स इलेवन के खिलाड़ी कुछ खास नहीं कर पाए। टीम के सौरभ यादव ही 39 रन बना सके। गौरव ने 15 और मोहित ने 14 रन बनाए। पूरी टीम 17 ओवर में 116 रन ही बना सकी। इस तरह किंग्स इलेवन 142 रन से यह मैच हार गई। पंकज वाधवानी ने 3, राजीव और साकेत ने 2-2 विकेट लिए। हिमांशु भदौरिया मैन ऑफ द सीरीज रहे।

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