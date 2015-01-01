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खुलासा...:शराब के नशे में गोलू ने ही किया था वृद्धा से दुष्कर्म, दम तोड़ने तक मुंह में भरी मिट्‌टी

विदिशा3 घंटे पहले
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ग्यारसपुर के औलिंजा गांव में वृद्धा की दुष्कर्म के बाद हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी इसी गांव का 26 वर्षीय सुरेंद्र उर्फ गोलू चिढ़ार है, जिस पर पूर्व में भी छेड़छाड़ जैसे दर्ज हैं। पुलिस ने परिजनों के संदेह पर आरोपी को तलाश कर हिरासत में लिया। पूछताछ में गोलू ने अपना अपराध कुबूल लिया है। शुक्रवार को पुलिस ने इस मामले के खुलासे के दौरान दी है। घटना के बाद से आरोपी फरार था, जिसकी तलाश के लिए पुलिस की टीम घटना के बाद से जुटी हुई थी।

आरोपी पर छेड़छाड़ के दो मामले पहले भी दर्ज
पुलिस ने बताया कि 18 नवंबर की रात में औलिंजा निवासी 70 वर्षीय वृद्धा खेत पर जा रही थी। इसी दौरान शराब पीकर लौट रहे गोलू ने उक्त वृद्धा को देख लिया। इसके बाद गोलू ने महिला के टपरे में गया। जहां पर संबंध बनाने के लिए कहा। मना किया तो आरोपी ने महिला को जबरदस्ती जमीन पर पटक दिया। इसके बाद उसका मुहं दबाकर दुष्कर्म करने लगा। वृद्धा के चीखने पर आरोपी ने उसके मुहं में मिट्टी भर दी। और तब तक भरता रहा जब तक वह पूरी तरह शांत नहीं हो गई। गोलू पर 28 सितंबर 2017 और 29 सितंबर 2019 में छेड़छाड़ के मामले दर्ज है।

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