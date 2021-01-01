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अब सख्ती:भूमाफिया निगल रहा नाला, 60 फीट चौड़े नाले को 15 फीट का कर दिया

विदिशा5 घंटे पहले
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सरकारी 60 फीट चौड़े नाले को कर दिया 15 फीट का। - Dainik Bhaskar
सरकारी 60 फीट चौड़े नाले को कर दिया 15 फीट का।
  • शिकायत के बाद पहुंचा प्रशासन, जेसीबी से नाले का किया चौड़ीकरण
  • बारिश में यहां पर आई थी बाढ़, परेशान हुए थे रहवासी

भू-माफिया लगातार शहर के ग्रीन बेल्ट को खत्म कर कब्जा कर रहा है। इतना ही नहीं अब शहर के सरकारी नालों को निगला जा रहा है। अरिहंत विहार कॉलोनी के पीछे सागर पुलिया रोड पर अरिहंत एस्टेट के कॉलोनाइजर ने शहर के महत्वपूर्ण नाले पर कब्जा करने के इरादे से पुलिया बना दी।

इतना ही नहीं 60 फीट चौड़े नाले को 15 फीट चौड़ा कर दिया। कॉलोनाइजर महीनों से ये काम कर रहा था लेकिन प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं लगी। आसपास के रहवासियों ने ये देखा तो अधिकारियों को सूचना दी। बुधवार सुबह नपा की टीम तहसीलदार सरोज अग्निवंशी के साथ पहुंची। पुलिया को जेसीबी से नहीं टूट पाई तो जेसीबी से खोदकर पुल का चौड़ीकरण किया।

मैं सीनियर से बात करूंगी-तहसीलदार

जब ये कार्रवाई चल रही थी तब कॉलोनाइजर का एक कर्मचारी आ गया, उसने अपना मोबाइल तहसीलदार को पकड़ाने की कोशिश की। इस बात पर तहसीलदार बोलीं कि मैं सिर्फ अपने सीनियर से बात करती हूं।

मंत्री से बात कराने की कोशिश

कॉलोनाइजर रसूखदार है। उसने कार्रवाई रोकने के लिए प्रदेश के एक मंत्री से चर्चा की थी। कॉलोनाइजर भोपाल से एक मंत्री के कार्यालय से कॉल करा रहा था। हालांकि कोई अधिकारी मोबाइल अटेंड नहीं कर रहा था। इस बीच प्रशासन अपनी कार्रवाई करता रहा।

बदलवाया भूमि का उपयोग

रहवासियों ने बताया कि टीएंडसीपी के मास्टर प्लान में यहां की जमीन आमोद-प्रमोद में दर्ज है। कॉलोनाइजर ने कुछ अफसरों की मिलीभगत से साल 2014 के दस्तावेज के आधार पर लैंड यूज बदल लिया।

नाले पर कब्जा किया और रास्ता बदला : तहसीलदार सरोज अग्निवंशी का कहना था कि सरकारी नाला 60 फीट चौड़ा है, उसे 15 फीट चौड़ा रहने दिया। इतना ही नहीं पानी के बहाव की दिशा भी बदल दी।

हमारा पक्ष सुना ही नहीं: कॉलोनाइजर रीना मुकेश जैन का कहना कि प्रशासन ने एकतरफा कार्रवाई की है। हमारा पक्ष सुना ही नहीं। हम नाले को सुंदर बनाकर चौड़ा कर रहे थे।

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