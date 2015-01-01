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अमृतसिटी योजना:मार्च 2021 तक काम अधूरे रहे तो केंद्र से नहीं मिलेगा बजट, नपा को ही करना होगा भुगतान

विदिशा3 घंटे पहले
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  • अमृत सिटी योजना का अल्टीमेटम }सीवेज लाइन बिछाने और एसटीपी बनाने का काम 90% ही पूरा

करीब 5 साल पहले केंद्र सरकार की अमृतसिटी योजना में विदिशा नगरपालिका का चयन किया गया था। इसमें सीवेज लाइन बिछाने, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने, सॉलिड वेस्ट मटेरियल का ट्रीटमेंट करने, शहर में हरियाली बढ़ाने, ट्रांसपोर्ट सुविधा बहाल करने जैसे प्रोजेक्ट शामिल किए गए थे। इनमें से कई प्रोजेक्ट अभी अधूरे चल रहे हैं। अब केंद्र सरकार ने अल्टीमेटम दिया है कि यदि अमृतसिटी योजना के काम मार्च 2021 तक पूरे नहीं हुए तो निर्माण कार्यों का बजट केंद्र सरकार नहीं देगी। राज्य सरकार और नगरीय निकायों को ही अपने स्तर पर इसका भुगतान करना होगा। विदिशा में ट्रासपोर्ट सुविधा का प्रस्ताव तो ठंडे बस्ते में चला गया है और सीवेज लाइन का काम अभी भी 10 फीसदी तक अधूरा है। सॉलिड वेस्ट मटेरियल का निष्पादन करने के लिए ट्रीटमेंट प्लांट ही नहीं बना है। अहमदपुर रोड पर 28 बीघे में पार्क का निर्माण जरूर पूरा हो गया है लेकिन सीएम से लोकार्पण के इंतजार में उसे चालू नहीं किया गया है।

घरों में अब तक कनेक्शन नहीं: शहर में सीवेज लाइन बिछाने की योजना 91 करोड़ रुपए लागत की है। इसमें अब तक शहर में 175 किमी लंबी पाइप लाइन बिछाई जा चुकी है। 26 हजार घरों में कनेक्शन देना है। 12 बीघा क्षेत्र में 22 एमएलडी का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनना है। ये है वर्तमान स्थिति : शहर में सीवेज लाइन बिछाने और एसटीपी बनाने का काम 90 फीसदी पूरा हुआ है। 10 फीसदी काम अभी अधूरा है। 175 किमी लंबी पाइप लाइन बिछाई गई है लेकिन अभी तक लोगों के घरों में कनेक्शन देने का काम पूरा नहीं हुआ है। लोकार्पण का इंतजार: अहमदपुर रोड पर 26 बीघा जमीन में अटल बिहारी वाजपेयी पार्क का निर्माण किया गया है। यह पार्क बनकर तैयार हो चुका है। इसमें 5 बीघा जमीन में तालाब भी बनाया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान को इसका लोकार्पण करना था लेकिन अब तक नहीं हुआ। वर्तमान स्थिति: पार्क में हरियाली बढ़ाने का काम अभी चल रहा है। पौधरोपण किया जा रहा है। तालाब तो बन गया है लेकिन आसपास सौंदर्यीकरण का काम बाकी है। वाकिंग ट्रैक में स्ट्रीट लाइट लगना है। जिम, लायब्रेरी, साइकिल ट्रैक का काम अभी पूरा नहीं हुआ है। 4 बार टेंडर डाले: केंद्र सरकार ने अमृतसिटी योजना में 8 करोड़ की लागत से शहर के लोगों को ट्रांसपोर्ट सुविधा देने के मकसद से सिटी बस चलाने का प्रोजेक्ट बनाया गया था। नपा ने इसके लिए 4 बार टेंडर डाले लेकिन जब कोई ठेकेदार ही नहीं मिला तो सिटी बस प्रोजेक्ट ही रद्द कर दिया। वर्तमान स्थिति: नपा के एई अनिल पिप्पल का कहना है कि विदिशा में सिटी बस चलाने का ज्यादा स्कोप नहीं है। शहर से बाहर भोपाल और सागर तरफ की बसें पहले से ही चल रही हैं। ऐसे में सिटी बस चलाने का प्रोजेक्ट सफल नहीं हो सका। सालिड वेस्ट मटेरियल का नहीं हो रहा निष्पादन: शासन ने सॉलिड वेस्ट मटेरियल को रिसाइकिल करने के लिए 19.25 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इसके लिए सोंठिया के ट्रेंचिंग ग्राउंड में प्लांट लगाना है लेकिन अभी तक प्लांट बनाने का काम शुरू नहीं हुआ है। क्योंकि टेंडर ही नहीं हो सका। वर्तमान स्थिति: सूखे और गीले कचरे को रिसाइकिल करने के लिए जो प्लांट लगना है, अभी तक उसकी टेंडर प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी है। सिर्फ कचरे को वहां डंप किया जा रहा है। पिछले 3 साल में वहां 16 हजार मीट्रिक टन कचरा एकत्र हो चुका है।

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