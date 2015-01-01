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  • If You Miss Employment, Then You Have To Move Towards Studying, You Have To Reduce The Number Of Seats In BA, 30, 8 For Bios, 6 Seats For MA, M.Sc.

सीटें बढ़ाने भेजा प्रस्ताव:रोजगार छूटा तो पढ़ने की तरफ रुख, असर... बीए में 30, बॉयो की 8, एमए, एमएससी के लिए 6-6 सीटें पड़ीं कम

विदिशा3 घंटे पहले
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  • कोरोना के कारण घर लौटे युवाओं ने एलबीएस में प्रवेश के लिए भरा आवेदन

एलबीएस कालेज प्रबंधन ने बीए और बीएससी बॉयो विषय की सीटों के साथ ही पीजी की 9 कक्षाओं में सीटें बढ़ाने का प्रस्ताव उच्च शिक्षा विभाग के पास भेजा है। कालेज में प्रवेश प्रक्रिया का चतुर्थ चरण चल रहा है। जो 10 नवंबर तक चलेगी। इस प्रक्रिया के बीच ही अनेक कक्षाओं में सीटें फुल हो गई हैं। जिसके समाधान के लिए शनिवार को कालेज प्रबंधन ने उच्च शिक्षा विभाग के आयुक्त को विभिन्न कक्षाओं में सीटों की संख्या में बढ़ाने की मांग संबंधी प्रस्ताव पत्र. के माध्यम से भेजा है। प्रबंधन ने बीए की 30 और बीएससी बॉयो की 8 सीटें बढ़ाने की मांग की है। सकालेज में बीए की 345 और बीएससी बॉयो की 172 सीटों पर प्रवेश हो चुके हैं। एलबीएस कालेज के प्राचार्य लालचंद राजपूत ने बताया कि एडमिशन बढ़ने की मुख्य वजह लॉक डाउन की वजह से घर वापस लौटे युवा है। बड़े शहरों में नौकरी करने की वजह से कई युवाओं ने बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी थी। अब जब घर वापस लौटे हैं तो खाली समय में वे अपनी पढ़ाई पूरी करने के इच्छुक दिखाई दे रहे हैं। सिरोंज ही नहीं आसपास के अन्य छोटे शहरों के कॉलेज में भी एडमिशन की संख्या इस साल बड़ी है। पीजी की जिन कक्षाओं में सीट वृद्धि का प्रस्ताव प्रबंधन ने भेजा है। उनमें एमए हिन्दी, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र तथा राजनीति शास्त्र शामिल है। इनके अलावा एमएससी में वनस्पति शास्त्र, प्राणीशास्त्र, गणित और रसायन शास्त्र विषय की सीटों में वृद्धि का प्रस्ताव शामिल है। इसके साथ ही पीजीडीसीए की भी 4 सीटें बढ़ाने का प्रस्ताव पत्र में दिया गया है। प्राचार्य लालचंद राजपूत ने बताया कि हमने प्रस्ताव भेज दिया है और एक-दो दिन में इस पर सहमति मिलने की संभावना भी है। जैसे ही सहमति मिलेगी हम संबंधित विषय के छात्र-छात्राओं को अवगत करा देंगे।

पीजी कक्षाओं के 8 विषयों की सीटें पहली बार पूरी भरीं
सिरोंज कालेज में बीए की सभी सीटें पिछली बार भी भर गई थी और प्रबंधन को 15 प्रतिशत सीटों का इजाफा करना पड़ा था। इस बार ये 15 प्रतिशत सीटें भी भर गई हैं। यानि बीए प्रथम वर्ष में 345 प्रवेश के बाद अब 30 सीटें और बढ़ाई जाएंगी। इधर कालेज में पहली बार यह स्थिति बन रही हैं। जबकि पीजी कक्षाओं के 8 विषयों की सभी 30-30 सीटें फुल हो गई है। इनमें भी प्रबंधन पहले ही 15 प्रतिशत की वृद्धि कर कर 34-34 प्रवेश दे चुका है लेकिन अब वे भी कम पड़ गए हैं और अब इन 8 विषयों में 6-6 सीटें और बढ़ाने का प्रस्ताव प्रबंधन द्वारा शुक्रवार को आयुक्त के पास भेजा है।

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